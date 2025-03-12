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Boris Boden
12. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Weltweiter Markt

Smartwatches: Die Chinesen holen auf

Die weltweiten Verkäufe von Smartwatches gingen 2024 erstmals zurück. Während Apple diese Einbussen zu spüren bekam, legten Huawei und Xiaomi deutlich zu.
© (Quelle: Apple)

Der Boom ist vorbei: In den zehn Jahren seit Entstehen des Marktes stiegen die weltweiten Smartwatch-Verkäufe kontinuierlich an, doch für 2024 stellten die Marktforscher von Counterpoint gegenüber dem Vorjahr erstmals einen Rückgang des Volumens um sieben Prozent fest. Als einziges Segment zeigten die Smartwatches für Kinder noch Wachstum.

Dabei gab es auch regionale Verschiebungen, denn erstmals überholte China mit einem deutlich gewachsenen Absatz und einem Anteil von 25 Prozent Indien als bisher wichtigster Markt. Europa liegt mit 15 Prozent hinter Indien und Nordamerika nur auf dem vierten Platz.

Von der wachsenden Bedeutung des Heimatmarktes profitierten besonders Huawei und Xiaomi mit ihren breiten Portfolios, während der Marktführer Apple 19 Prozent weniger Watches verkaufte und nur noch auf 22 Prozent Marktanteil kam. Huawei legte dagegen um 35 Prozent zu und ist mit 13 Prozent Anteil erster Verfolger. Mit einem Wachstum von drei Prozent konnte Samsung als Dritter seinen Marktanteil leicht auf neun Prozent steigern.

Der grosse Gewinner ist Xiaomi auf dem vierten Platz mit einer Steigerung der Verkäufe um 135 Prozent und einem Marktanteil, der von drei auf acht Prozent nach oben schoss. Vor allem die weiteren kleineren Hersteller büssten dagegen stark ein.

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