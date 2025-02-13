Snapdragon 6 Gen 4 Chipset bringt Gaming in der Mittelklasse

Neben den 7er- und 8er-Serien, die vor allem die Top-Smartphones der Hersteller bestücken, steht die 6er-Reihe der Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm für solide Leistungen auch in günstigeren Modellen. Mit dem Snapdragon 6 Gen 4 hat der Chipriese jetzt die neue Generation vorgestellt. Sie soll in den kommenden Monaten in ersten Smartphones unter anderem von Honor, Realme und Oppo zum Einsatz kommen.

Gegenüber dem Vorgänger verspricht Qualcomm 11 Prozent mehr Rechenleistung der mit bis zu 2,3 GHz getakteten Achtkern-CPU, eine um 29 Prozent verbesserte Grafikleistung und 12 Prozent weniger Stromverbrauch. Vor allem beim Gaming soll sich die bessere Leistung bemerkbar machen. Auch die Audio- und KI-Features wurden erweitert, eine spezielle Hexagon-NPU steht für die Verarbeitung der KI-Prozesse bereit. 5G, 5G-Standalone, Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6E werden ebenfalls unterstützt.