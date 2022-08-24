So beliebt ist der E-Mail-Dienst GMX in der Schweiz

GMX gehört zu den alteingesessenen E-Mail-Dienstleistern. Der E-Mail-Dienst mit der Initiative «E-Mail made in Germany» gibt nun erstmals Daten zum Schweizer Markt bekannt. Dazu befragte das Forschungsinstitut MindTake im Auftrag von GMX insgesamt 1010 Schweizer Onliner. Die Untersuchung wollte unter anderem herausfinden, welchen E-Mail-Anbieter die Nutzerinnen und Nutzer privat hauptsächlich nutzen.

Den grössten Marktanteil mit 26,0 Prozent hat Gmail. Dann folgen Bluewin mit 18,5 Prozent und GMX.ch mit 16,1 Prozent. Die Plätze vier und fünf belegen Microsoft (12,9 %) und Sunrise (5,6 %). Server-/Domain-Anbieter für eine eigene E-Mail-Adresse, Yahoo oder iCloud von Apple konnten laut einer Mitteilung die 5-Prozent-Marke nicht überwinden.