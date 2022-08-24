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Claudia Maag
24. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

«E-Mail made in Germany»

So beliebt ist der E-Mail-Dienst GMX in der Schweiz

Wie viele Nutzerinnen und Nutzer in der deutschsprachigen Schweiz verwenden privat hauptsächlich GMX?

Das GMX-Postfach aus Deutschland ist auch bei Herr und Frau Schweizer beliebt

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

GMX gehört zu den alteingesessenen E-Mail-Dienstleistern. Der E-Mail-Dienst mit der Initiative «E-Mail made in Germany» gibt nun erstmals Daten zum Schweizer Markt bekannt. Dazu befragte das Forschungsinstitut MindTake im Auftrag von GMX insgesamt 1010 Schweizer Onliner. Die Untersuchung wollte unter anderem herausfinden, welchen E-Mail-Anbieter die Nutzerinnen und Nutzer privat hauptsächlich nutzen.

Den grössten Marktanteil mit 26,0 Prozent hat Gmail. Dann folgen Bluewin mit 18,5 Prozent und GMX.ch mit 16,1 Prozent. Die Plätze vier und fünf belegen Microsoft (12,9 %) und Sunrise (5,6 %). Server-/Domain-Anbieter für eine eigene E-Mail-Adresse, Yahoo oder iCloud von Apple konnten laut einer Mitteilung die 5-Prozent-Marke nicht überwinden.

Markt der E-Mail-Anbieter in der deutschsprachigen Schweiz

 © Quelle: GMX

In ganzer DACH-Region beliebt

Im Frühling hatte MindTake die Marktanteile für Österreich ermittelt. GMX.at liegt mit einem Anteil von 26,8 Prozent auf dem zweiten Platz – hinter Gmail (32,3 %).

In Deutschland hat GMX laut dem Forschungsinstitut Convios Consulting eine Top-Platzierung: 25,2 Prozent der deutschen Internet-Nutzer haben ihre Haupt-E-Mail-Adresse bei GMX. Das bedeute Platz zwei, knapp hinter Web.de mit 25,4 Prozent.

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