So gut ist 5G in europäischen Metropolen

Der spanische Test- und Benchmarking-Spezialist MedUX hat zur Erstellung seiner Studie „5G QoE Benchmark in Europe“ im vierten Quartal 2024 Messfahrten in 15 europäischen Metropolen in elf Ländern unternommen. Damit wurde untersucht, wie gut die Nutzerfahrung mit 5G ist. Schweizer Städte waren leider nicht dabei.

Das beste Ergebnis erzielten dabei Stockholm und Porto, die sich den ersten Platz teilen. Die schwedische Hauptstadt bietet die schnellsten Uploads und die beste Videoerfahrung, während Porto zusammen mit Lissabon die schnellste Download-Geschwindigkeit und zusammen mit Kopenhagen die höchste 5G-Verfügbarkeit hat.

Dahinter folgen in der Gesamtwertung Lissabon, Kopenhagen und Paris. Mit München gefolgt von Berlin scheiden die beiden deutschen Kandidaten im oberen Mittelfeld respektabel ab und liegen beim Mobile-Gaming-Erlebnis sogar ganz vorne. Sie sind auch insgesamt besser als unter anderem Oslo, Madrid, Rom und Barcelona. Das klare Schlusslicht im Vergleich ist wie im Vorjahr London mit der schlechtesten 5G-Verfügbarkeit, dem langsamstem Tempo und unzuverlässigen Diensten.