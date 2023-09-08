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Patrick Hediger
8. Sep 2023
Lesedauer 3 Min.

Kündigung der Kreditlimite

STEG Electronics und Mutterhaus PCP.COM-Gruppe vor dem Aus

Heute ist ein trauriger Tag im Schweizer E-Commerce. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, bleiben STEG Electronics, Techmania, PC-Ostschweiz und BECK PC für immer geschlossen.

Die ganze PCP.com-Gruppe steht vor dem Aus.

© (Quelle: PCP.com)

Wer die Webseiten von STEG Electronics, Techmania, PC-Ostschweiz und BECK PC besucht, steht vor geschlossenen virtuellen Türen. Ausser einer Meldung zur Schliessung der Onlineshops ist dort nichts mehr zu sehen. Doch was ist passiert?

«Aufgrund der Besorgnis einer Überschuldung sehen sich die STEG Electronics AG sowie die PCP.CH AG gezwungen, in den nächsten Tagen die Bilanz zu deponieren. Der Auslöser dafür ist in erster Linie die Kündigung von Kreditlimiten durch ein Versicherungsunternehmen. Die Folgen für die Liquidität konnten nicht aus eigenen Mitteln bewältigt werden, und die Suche nach kurzfristigem Ersatz verlief erfolglos», lässt das Mutterhaus PCP.COM-Gruppe wissen.

Die Schliessung umfasst alle 17 Filialstandorte sowie die Zentrale in Schaffhausen. Zusammen mit dem Logistikunternehmen Columbus.net AG, welches ebenfalls betroffen ist, sind in der Schweiz rund 80 Arbeitsplätze gefährdet. Weitere 50 Stellen fallen im deutschen Radolfzell und dem slowakischen Bratislava weg.

Konkret soll ein Kreditunternehmen für die grossen Probleme gesorgt haben. Lorenz Weber, Gründer des Unternehmens, erklärt: «Noch bis vor wenigen Monaten lief es im Unternehmen nach Vorgabe. Es konnte ein positives Jahresergebnis erwartet werden. Innert kurzer Zeit reduzierte ein Kreditversicherungsunternehmen ohne Vorankündigung Kreditlimiten in Millionenhöhe. Im August folgte dann sogar die Auflösung der gesamten Limite von 7 Mio. Franken. Der Entscheid in dieser Höhe und Kurzfristigkeit ist für uns nicht nachzuvollziehen.»

Alle Rettungsmassnahmen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos geblieben. Das «Swiss IT Magazine» konnte mit Weber sprechen und hat einen ausführlichen Bericht zu den Hintergründen der anstehenden Unternehmensschliessung veröffentlicht.

Offene Bestellungen und Garantien

Viele Kunden der betroffenen Shops fragen sich nun sicher, was mit offenen Bestellungen und Garantieansprüchen geschieht. Bestellungen werden nicht mehr ausgeliefert. Man kann nur hoffen, dass man über den Zahlungsanbieter sein Geld zurückbekommt. Bei der Garantie sieht es wohl etwas besser aus. Hier sollen sich die Kunden an den Hersteller wenden.

© Quelle: STEG Electronics

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