Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
30. Mär 2021
Lesedauer 2 Min.

Datenschutz

Stiftung Warentest kritisiert HP-Smart-App für HP-Drucker

Stiftung Warentest hat HP-Drucker unter die Lupe genommen und bemängelt den App- und Nutzerkonto-Zwang beim Hersteller.
© (Quelle: Stiftung Warentest)

Die deutsche Stiftung Warentest hat diesmal HP-Drucker genauer angeschaut. Im Test schnitten die HP-Drucker sehr unterschiedlich ab; die Noten reichen von «Gut» bis «Ausreichend».

Nicht glücklich sind die Tester mit der Druckersoftware HP Smart, welche eigentlich für ein komfortableres mobiles Nutzererlebnis sorgen soll. Nutzer können mit HP Smart den Drucker in Betrieb nehmen und die App bietet anschliessend Zugriff auf smarte Funktionen (HP Smart gibts beispielsweise für den HP Envy Pro 6420 (All-in-One-Printer). Hier gehts zu unserem Test).

Im Januar 2021 testete PCtipp den HP-Drucker Envy Pro 6400. So sieht die HP-Smart-App aus

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Stiftung Warentest kritisiert, dass HP Smart fürs Scannen zwingend ein Nutzerkonto verlangt. Das wollen natürlich nicht alle Drucker-Besitzerinnen und -Besitzer. Mit Blick auf Handhabung und Datenschutz vergaben die Tester darum für die Kontopflicht von HP Smart für die Bedienung nur ein «Ausreichend». Zum Artikel der Stiftung Wartentest gehts über diesen Link.

Dem Artikel zufolge lässt sich der Zwang allerdings leicht umgehen. Und zwar indem man ein anderes Programm fürs Scannen verwendet als HP Smart. Das kann zum Beispiel das Windows-Tool Windows-Fax und -Scan sein. Diese App ist unter Windows 10 standardmässig installiert.

Windows-Fax und -Scan unter Windows 10

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Mangels HP-Testgerät konnte PCtipp dies nicht ausprobieren.

Kommentare

Drucker Software Datenschutz Konsumententipps Windows & PC Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare