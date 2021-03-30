Stiftung Warentest kritisiert HP-Smart-App für HP-Drucker

Die deutsche Stiftung Warentest hat diesmal HP-Drucker genauer angeschaut. Im Test schnitten die HP-Drucker sehr unterschiedlich ab; die Noten reichen von «Gut» bis «Ausreichend».

Nicht glücklich sind die Tester mit der Druckersoftware HP Smart, welche eigentlich für ein komfortableres mobiles Nutzererlebnis sorgen soll. Nutzer können mit HP Smart den Drucker in Betrieb nehmen und die App bietet anschliessend Zugriff auf smarte Funktionen (HP Smart gibts beispielsweise für den HP Envy Pro 6420 (All-in-One-Printer). Hier gehts zu unserem Test).