SUMo-Entwickler KC Softwares macht die Schotten dicht

Das bedeutet nicht nur das Ende von SUMo, sondern etwa auch von DUMo, welches sich in ähnlicher Weise um Treiber- anstelle von Programm-Updates kümmerte. Ebenso betroffen sind eine ganze Reihe anderer Werkzeuge des Entwicklers.

Eine Begründung liefert der Entwickler mit dem Pseudonym «Kyle Katarn», der hinter all diesen Tools steckt, nicht. Einer seiner Kommentare im Produktforum übersetzt sich wie folgt: «Während SUMo ein 'veraltetes' Produkt war, das auf einer Technologie von vor zwei Jahrzehnten basierte, bin ich zuversichtlich, dass die Entwicklergemeinschaft bald eine bessere, modernere und zukunftssichere Alternative anbieten wird». Er nennt auch einige bereits existierende Alternativen wie UCheck, VulnDetect, PatchMyPC, WingetUI (haben wir hier vorgestellt), UpdateHub, Chocolatey oder Scoop.

Kann man es trotzdem weiternutzen?

Tun Sie es nicht. Ein Update-Tool, das selbst nicht mehr gepflegt wird, verfehlt sein Ziel. Es wird eher früher als später auch die Downloadpfade nicht mehr finden, unter denen es nach aktualisierten Versionen Ihrer Programme Ausschau hält. Nicht zuletzt enthalten immer mehr Anwendungen und Apps schon selbst eine Updateprüfung. So installieren schon heute alle Webbrowser ihre eigenen Updates mehr oder weniger automatisch und kommentarlos.

Mein Tipp deshalb: Halten Sie Ihren «Softwarezoo» möglichst klein, sodass Sie sich um weniger Anwendungen kümmern müssen. Starten Sie auch selten genutzte Programme etwa einmal im Monat und lassen Sie jene (meist über einen Punkt wie Hilfe/Über oder Update) nach Aktualisierungen suchen.