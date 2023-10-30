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Gaby Salvisberg
30. Okt 2023
Lesedauer 3 Min.

Update-Tool verschwindet

SUMo-Entwickler KC Softwares macht die Schotten dicht

Der Entwickler des beliebten SUMo-Software-Updaters und zahlreicher anderer kleiner Tools für Windows gibt auf.

Unmissverständlich: KC Softwares macht den Laden dicht

© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Diese Nachricht wird die Fans des praktischen Softwareupdaters SUMo (kurz für «Software Update Monitor») nicht freuen. Auch wir haben das Tool vor Jahren schon in den Downloads vorgestellt. Als etwa 2018 der Secunia PSI-Updater (mit ähnlichen Funktionen) eingestellt wurde, war SUMo für viele Anwenderinnen und Anwender das perfekte Ersatzprodukt.

Wer derzeit die Webseite von KC Softwares aufruft, bekommt in roter Schrift eine «Termination notice» zu sehen, also eine Art «Benachrichtigung zur Geschäftsaufgabe». Es heisst in der Nachricht sinngemäss nur, dass KC Software per Ende Oktober 2023 alle Aktivitäten einstelle. Für alle Produkte gelte somit ein Ende der Lebensdauer (End of Life) auf den 31. Oktober 2023. Die Verkäufe seien gestoppt worden.

Nebst SUMo sind über zwanzig weitere Tools betroffen

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Das bedeutet nicht nur das Ende von SUMo, sondern etwa auch von DUMo, welches sich in ähnlicher Weise um Treiber- anstelle von Programm-Updates kümmerte. Ebenso betroffen sind eine ganze Reihe anderer Werkzeuge des Entwicklers.

Eine Begründung liefert der Entwickler mit dem Pseudonym «Kyle Katarn», der hinter all diesen Tools steckt, nicht. Einer seiner Kommentare im Produktforum übersetzt sich wie folgt: «Während SUMo ein 'veraltetes' Produkt war, das auf einer Technologie von vor zwei Jahrzehnten basierte, bin ich zuversichtlich, dass die Entwicklergemeinschaft bald eine bessere, modernere und zukunftssichere Alternative anbieten wird». Er nennt auch einige bereits existierende Alternativen wie UCheck, VulnDetect, PatchMyPC, WingetUI (haben wir hier vorgestellt), UpdateHub, Chocolatey oder Scoop.

Kann man es trotzdem weiternutzen?

Tun Sie es nicht. Ein Update-Tool, das selbst nicht mehr gepflegt wird, verfehlt sein Ziel. Es wird eher früher als später auch die Downloadpfade nicht mehr finden, unter denen es nach aktualisierten Versionen Ihrer Programme Ausschau hält. Nicht zuletzt enthalten immer mehr Anwendungen und Apps schon selbst eine Updateprüfung. So installieren schon heute alle Webbrowser ihre eigenen Updates mehr oder weniger automatisch und kommentarlos.

Mein Tipp deshalb: Halten Sie Ihren «Softwarezoo» möglichst klein, sodass Sie sich um weniger Anwendungen kümmern müssen. Starten Sie auch selten genutzte Programme etwa einmal im Monat und lassen Sie jene (meist über einen Punkt wie Hilfe/Über oder Update) nach Aktualisierungen suchen.

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