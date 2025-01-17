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Patrick Hediger
17. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Unterhaltung

Sunrise erweitert TV-Shop - Disney+ jetzt nahtlos integriert

Ab dem 17. Januar 2025 ist Disney+ vollständig in den TV-Shop auf der Sunrise TV Box integriert. Die Kunden können Disney+ und andere Streaming-Dienste nun mit nur einem Klick direkt über den TV-Shop oder My Sunrise abonnieren und ihre Abonnemente verwalten.
© (Quelle: Sunrise)

Neben Disney+ stehen weitere beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Sky Show, Sky Sport, oneplus und Senderpakete wie MySports, Canal+ und Premium Plus zur Verfügung. Die nahtlose Integration ermöglicht es, Abos zentral zu verwalten und individuell anzupassen – und das ohne Unterbrechungen.

Flexibilität und Übersichtlichkeit

Mit der vollständigen Integration baut Sunrise den Komfort für die Kundschaft laut eigenen Angaben weiter aus. Alle verfügbaren und abonnierten Dienste sind zentral im TV-Shop von Sunrise TV sowie in der Self-Care-Plattform My Sunrise einsehbar und individuelle Abo-Einstellungen können mit wenigen Klicks vorgenommen werden. Die Verrechnung erfolgt wie gewohnt über die monatliche Sunrise Rechnung.

Die einfache Benutzerführung erlaubt es, Dienste per Sprachsteuerung oder direkt im TV-Shop zu starten und flexibel zwischen verschiedenen Streaming-Diensten zu wechseln. Disney+ beispielsweise begeistert dabei mit exklusiven Inhalten aus den Welten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie Star. Zu den Highlights gehören Erfolgsserien wie «Shogun», «The Bear: King of the Kitchen», «Only Murders In The Building» sowie der von Kritikern gefeierte Animationsfilm «Alles steht Kopf 2» oder der Kino-Blockbuster «Deadpool & Wolverine».

Ab dem 17. Januar 2025 bietet Sunrise während einer begrenzten Zeit Abonnemente für Disney+ Standard und Disney+ Premium mit einem Rabatt für neue Abonnenten an. Weitere Informationen dazu finden sich unter sunrise.ch/disneyplus.

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