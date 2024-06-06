Sunrise holt sich Platin-Medaille von EcoVadis

Sunrise versteht laut eigenen Angaben Nachhaltigkeit als ein integrales Element ihrer Unternehmensstrategie und täglichen Geschäftstätigkeit. Ihre Nachhaltigkeitsstrategie, Sunrise IMPACTS, stützt sich auf die Säulen People, Planet und Progress, mit Governance als Basis. Zu den bisherigen Erfolgen zählen ein erfolgreiches Volunteering-Programm, bedeutende Verbesserungen in der Ressourceneffizienz, ein nachhaltiger Ansatz bei der Produktverpackung, starkes Engagement für digitale Inklusion und gesellschaftliche Verantwortung sowie die kontinuierliche Aufrechterhaltung der ISO27001-Zertifizierung in den letzten zehn Jahren. Durch die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensziele und die Gesamtvergütung sowie das Setzen von Zielen wie hohem Mitarbeiterengagement, deutlicher Emissionsreduktion und nahtlosem Kundenservice durch Digitalisierung strebt Sunrise weiterhin eine nachhaltige Zukunft an.

EcoVadis ist der globale Standard für Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen. Dabei werden insgesamt 21 Nachhaltigkeitskriterien in vier Kernbereichen Themen bewertet: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mehr als 125.000 Unternehmen auf der ganzen Welt wurden bisher bereits von EcoVadis bewertet.

Die Nachhaltigkeitsbewertungen von EcoVadis für Unternehmen basieren auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards wie den Zehn Prinzipien des UN Global Compact, den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und dem ISO 26000 Standard. Die Bewertungen bieten eine fundierte Analyse der Leistung und einen umsetzbaren Fahrplan für kontinuierliche Verbesserungen.

In Kürze veröffentlicht Sunrise ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht.