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Patrick Hediger
20. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Eishockey

Sunrise und National League verlängern Medienpartnerschaft für MySports bis 2035

Die National League hat im vergangenen Juni die Eishockey-Rechte ab Saison 2027/2028 ausgeschrieben. Sunrise konnte mit ihrem starken Engagement für den Eishockeysport die National League überzeugen und sich gegen die Mitbewerber durchsetzen
© (Quelle: Sunrise)

Die National League und Sunrise verlängern die Medienpartnerschaft für MySports ab der Saison 2027/28 um weitere acht Jahre bis zum Saisonende 2034/2035.

Die verlängerte Partnerschaft umfasst wie bisher die Live- und Highlight-Rechte für alle National-League-Spiele (Regular Season und Playoff Season) in den Bereichen Pay- und Free-TV.

Für die Livespiele im Free-TV führt MySports die erfolgreichen Kooperationen mit CH Media in der Deutschschweiz, mit Léman Bleu & La Télé in der Romandie und mit TeleTicino im Tessin fort. Es werden weiterhin ausgewählte Spiele der Regular Season sowie ein Livespiel pro Playoff-Runde im Free-TV zu sehen sein. Für die Highlight-Inhalte im Free-TV werden die Rechte sowohl von der National League als auch von MySports vergeben. Die Verhandlungen mit den künftigen Highlight-Partnern laufen derzeit noch.  

Sunrise überzeugte die National League AG mit ihrem bisherigen Erfolg, ihrem Engagement wie auch mit der technischen und redaktionellen Kompetenz sowie dem innovativen, schweizweiten Verbreitungskonzept, das MySports entwickelt hat: MySports ist als einziges Pay-Sport-Angebot der Schweiz in praktisch alle TV-Plattformen (Sunrise TV, Swisscom TV, Salt TV, Quickline TV, Netplus TV und 12 weitere) voll integriert, auf den grossen TV-Streaming-Plattformen (sog. «OTT» wie Zattoo, Teleboy, Sky) verfügbar und zudem mit einer eigenen, für die Hockeyfans massgeschneiderten Streaming-App auf dem Markt. Im Free-TV-Bereich hat MySports als erster Sender Partnerschaften mit privaten Medienpartnern in allen drei Landesteilen etabliert.

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