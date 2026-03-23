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Patrick Hediger
23. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Sunrise passt Roaming-Optionen an

Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
© Sunrise

Ab dem 21. April 2026 bietet Sunrise zudem zwei neue Roaming-Optionen:

Travel Data Unlimited (CHF 79.90 für 30 Tage) für unlimitiertes Surfen in fast 100 Ländern ausserhalb von Europa und Nordamerika.
Travel Data XL Westbalkan (CHF 49.90 für 20 GB) für extensives Surfen in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien.

Die wesentlichen Änderungen sind:

Region 1 (Europa & Nordamerika) – ab sofort mehr Daten zu gleichen oder tieferen Preisen:

Travel Data S: neu 1 GB statt 500 MB für CHF 7.90 (bisher CHF 9.90)
Travel Data M: neu 5 GB statt 3 GB zum gleichen Preis von CHF 24.90
Travel Data L: neu 10 GB statt 6 GB für CHF 47.90 (bisher CHF 49.90)
Mit der Travel Data unlimited Europe (ohne USA und Kanada) bleibt Sunrise konkurrenzlos mit einer Datenroaming-Flatrate für CHF 59.90 für 30 Tage. Ab dem 21. April 2026 werden neu Moldawien und die Ukraine in die Angebote der Region 1 und Europa inkludiert.

Zone A (weltweite Destinationen) – ab sofort deutlich günstigere Einstiegspreise, die das Roaming ausserhalb Europas und Nordamerikas viel attraktiver machen:

Travel Data S: neu 1 GB statt 500 MB für CHF 9.90 (bisher CHF 14.90)
Travel Data M: neu 5 GB statt 4 GB für CHF 29.90 (bisher CHF 39.90)
Travel Data L: weiterhin 10 GB, neu für CHF 49.90 (bisher CHF 59.90)
Mit der Travel Data Unlimited Option lanciert Sunrise zudem am 21. April 2026 unlimitiertes Datenroaming während 30 Tagen für CHF 79.90 in der Zone A, die ab diesem Zeitpunkt fast 100 Länder abdeckt.

Ebenfalls kurz vor der Hauptreisezeit lanciert Sunrise am 21. April 2026 die neue Option Travel Data XL Westbalkan mit 20 GB Datenroaming für CHF 49.90.

Alle Optionen, die nicht unlimitiertes Datenroaming bieten, sind während 12 Monaten gültig. Die neuen Optionen sind für alle Mobile-Kundinnen und -Kunden verfügbar. Sämtliche Angaben finden sich unter https://www.sunrise.ch/roaming.
 

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