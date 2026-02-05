Sunrise setzt neue Unternehmensorganisation um

Mit der Ankündigung des geplanten Stellenabbaus am 8. Januar 2026 wurde das Konsultationsverfahren eröffnet. Die Sunrise Geschäftsleitung hat im Austausch mit der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft syndicom die Vorschläge zur Minderung des Stellenabbaus bzw. zu dessen Auswirkungen vertieft geprüft. Das Konsultationsverfahren hat jedoch gezeigt, dass Entlassungen unumgänglich sind.

Dank der wertvollen Hinweise und Vorschläge unter anderem von der Arbeitnehmendenvertretung sowie der Gewerkschaft syndicom konnte der Umfang der Entlassungen reduziert werden: Statt bis zu 190 Entlassungen, wie es initial geplant war, wird es im laufenden und nächsten Monat nur zu 147 Kündigungen kommen.

Der Sozialplan