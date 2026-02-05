5. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.
Sozialplan
Sunrise setzt neue Unternehmensorganisation um
Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung setzt Sunrise die Massnahmen für ihre neue Unternehmensorganisation um. Statt der geplanten 190 Entlassungen werden es jetzt 147 sein. Es gibt einen Sozialplan.
Mit der Ankündigung des geplanten Stellenabbaus am 8. Januar 2026 wurde das Konsultationsverfahren eröffnet. Die Sunrise Geschäftsleitung hat im Austausch mit der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft syndicom die Vorschläge zur Minderung des Stellenabbaus bzw. zu dessen Auswirkungen vertieft geprüft. Das Konsultationsverfahren hat jedoch gezeigt, dass Entlassungen unumgänglich sind.
Dank der wertvollen Hinweise und Vorschläge unter anderem von der Arbeitnehmendenvertretung sowie der Gewerkschaft syndicom konnte der Umfang der Entlassungen reduziert werden: Statt bis zu 190 Entlassungen, wie es initial geplant war, wird es im laufenden und nächsten Monat nur zu 147 Kündigungen kommen.
Der Sozialplan
- Die betroffenen Mitarbeitenden werden mit dem geltenden Sozialplan nicht nur finanziell unterstützt. Die wichtigsten Elemente aus dem Sozialplan sind:
- Der Sozialplan gilt für alle Mitarbeitenden und berücksichtigt das Alter und die Dienstjahre der Mitarbeitenden.
- Betroffene Mitarbeitende werden mit einem Newplacement Programm professionell unterstützt.
- Sunrise stellt einen Fonds für individuelle Überbrückungsmassnahmen bereit, wie zum Beispiel für individuelle Härtefälle oder Qualifizierungsmassnahmen.
- Mitarbeitende ab dem vollendeten 58. Altersjahr erhalten einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum Erreichen des 62. Altersjahres. Ab dem vollendeten 62. Altersjahr leistet Sunrise Beiträge im Hinblick auf eine vorzeitige Pensionierung.
- Jüngere Mitarbeitende sollen möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.
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