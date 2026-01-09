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Patrick Hediger
9. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Sozialplan

Sunrise vor Stellenabbau

Sunrise möchte sich auf vereinfachte Unternehmensstruktur und effiziente Prozesse fokussieren. Das hat einen Abbau von bis zu 190 Stellen zur Folge.
© (Quelle: Sunrise)

Im Rahmen der kontinuierlichen organisatorischen Weiterentwicklung plant Sunrise Massnahmen, um die Strukturen zu vereinfachen und weiter zu verschlanken. Ziele sollen kürzere Entscheidungswege, dank grösserer Führungsspannen und weniger Hierarchieebenen, ebenso wie Effizienzsteigerungen – auch unter Einsatz neuer Technologien sein, wie das Unternehmen informiert.

Sunrise evaluiert damit verbunden einen Abbau von bis zu 190 Stellen, der auch zahlreiche Führungspositionen betrifft. Sunrise Shop- und Kundendienst-Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt sind weitestgehend und die Lernenden gänzlich vom Stellenabbau ausgenommen. 

Sunrise leitete für die geplanten Entlassungen das Konsultationsverfahren mit der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft syndicom ein. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens wird Sunrise unter Berücksichtigung der Ergebnisse den Entscheid über die allfälligen Kündigungen fällen und diese voraussichtlich im Februar und März 2026 vornehmen.

Der Sozialplan

Sofern das Konsultationsverfahren zeigt, dass Entlassungen unumgänglich sind, werden die betroffenen Mitarbeitenden mit dem geltenden Sozialplan nicht nur finanziell unterstützt. Die wichtigsten Elemente aus dem Sozialplan sind:

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