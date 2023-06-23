Für den digitalen Lifestyle
Sunrise stellt neue Prepaid-Abos vor
Sunrise hat neue Prepaid-Abos vorgestellt. «Ob für Fitness-Fans, Kids, Jugendliche, Tierhalter oder Reisende – mit unseren neuen Prepaid-Optionen bieten wir für alle Prepaid-Kundinnen und -Kunden ein massgeschneidertes Angebot, das sie über das ganze Jahr begleitet. (…), schreibt Severina Pascu, Deputy CEO and Chief Consumer Officer von Sunrise in einer Mitteilung. Das Sunrise-Prepaid-Portfolio finden Sie hier.
Das ist neu:
- Die neuen «Unlimited 365 days»-Pakete gibt es nun für verschiedene Anwendungen zum Jahrespreis zwischen 65 und 365 Franken. Dies kann für GPS-Tracker, Smartwatches, Kidsphones, Tablets oder Smartphones etc. verwendet werden.
- Mit «Europe 7 days» oder «Europe 30 days» lanciert Sunrise zwei neue Prepaid-Pakete, die beim Surfen die Schweiz und Europa in einem Pauschaltarif zusammenfassen. Die 7-Days-Version kostet 40 Franken, für einen Monat sinds 55 Franken
- Neu erhalten Nutzerinnen und Nutzer aller Prepaid-Abos 5G (Sunrise-5G-Netz) ohne Extrakosten
«Unlimited 365 days»-Pakete
Die Preise orientieren sich laut Sunrise mit 65 bis 365 Franken pro Jahr an den unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Mit dem «Unlimited 365 days XL» Paket können Prepaid-Kundinnen und -Kunden zum Beispiel während 365 Tagen unlimitiert surfen, telefonieren und SMS verschicken – für umgerechnet 1 Franken pro Tag. Die Aktivierung des gewählten Pakets und damit die 365-tägige Laufzeit beginnt erst mit der ersten Nutzung.
Hinweis: Die Aktivierung muss spätestens innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum erfolgen. Um die «Unlimited 365 days» Pakete zu aktivieren, ist die Zahlung des Paketpreises als Einmalzahlung (nicht tägliche oder monatliche Abbuchung) entweder per Prepaid-Guthaben oder per Kreditkarte zu leisten.
Die 365-days-Pakete lassen sich zudem mit dem neuen «Speed Booster» kombinieren. Damit profitieren die Kundinnen und Kunden für 2 Franken Aufpreis während 24 Stunden von der maximal möglichen 5G-Geschwindigkeit von bis zu 2 Gbit/s.
Schweiz und Europa: Für Grenzgänger oder Feriengäste
Mit «Europe 7 days» und «Europe 30 days» fasst Sunrise die Schweiz und Europa in neuen Paketen fürs Surfen zum Pauschaltarif zusammen. Die Pakete eignen sich daher für kurze Reisen oder längere Aufenthalte und sind für Grenzgänger oder Touristen gedacht. Dafür legt man entweder 40 Franken (7 Tage) oder 55 Franken (30 Tage) auf den Tisch.
Zusätzliche Optionen
Das jüngste Prepaid-Portfolio von Sunrise bietet verbesserte Optionen, welche jeweils 30 Tage gültig sind. Mit «data S, M, L, und XL» (ehemals Prepaid surf) können Kundinnen und Kunden beispielsweise nur mobile Daten nutzen. Dies ist nun als Monats-Flatrate oder für limitiertes Datenvolumen (von 500 MB/ Monat bis 10 GB/Monat) möglich.
PCtipp meint
Der Vorteil von Prepaid-Angeboten liegt grundsätzlich in der Kostenkontrolle. Auch dass jetzt 5G bei allen dabei ist, ist zu begrüssen. Heutzutage sind allerdings klassische Handy-Abos preislich so interessant und bieten ständig irgendwelche Rabatte, die oft langfristig bestehen bleiben, dass Prepaid nicht immer Sinn ergibt und teilweise teurer kommen kann. Prüfen Sie deshalb vor einem Kauf die Preisvergleichsseiten moneyland.ch und dschungelkompass.ch, die im Detail Handytarife prüfen. Dschungelkompass hat zum Beispiel den Tarifrechner Schweiz, bei dem Prepaid und Handy-Abo verglichen werden. Auch Moneyland hilft über diesen Link, das beste Handy-Abo für sich zu finden.
Kommentare