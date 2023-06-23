Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
23. Jun 2023
Lesedauer 3 Min.

Für den digitalen Lifestyle

Sunrise stellt neue Prepaid-Abos vor

5G für alle, verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis für Daten-Optionen sowie neue Unlimited-365- und Europe-days-Pakete.
© (Quelle: Sunrise)

Sunrise hat neue Prepaid-Abos vorgestellt. «Ob für Fitness-Fans, Kids, Jugendliche, Tierhalter oder Reisende – mit unseren neuen Prepaid-Optionen bieten wir für alle Prepaid-Kundinnen und -Kunden ein massgeschneidertes Angebot, das sie über das ganze Jahr begleitet. (…), schreibt Severina Pascu, Deputy CEO and Chief Consumer Officer von Sunrise in einer Mitteilung. Das Sunrise-Prepaid-Portfolio finden Sie hier.

Das ist neu:

  • Die neuen «Unlimited 365 days»-Pakete gibt es nun für verschiedene Anwendungen zum Jahrespreis zwischen 65 und 365 Franken. Dies kann für GPS-Tracker, Smartwatches, Kidsphones, Tablets oder Smartphones etc. verwendet werden.
  • Mit «Europe 7 days» oder «Europe 30 days» lanciert Sunrise zwei neue Prepaid-Pakete, die beim Surfen die Schweiz und Europa in einem Pauschaltarif zusammenfassen. Die 7-Days-Version kostet 40 Franken, für einen Monat sinds 55 Franken

  • Neu erhalten Nutzerinnen und Nutzer aller Prepaid-Abos 5G (Sunrise-5G-Netz) ohne Extrakosten

«Unlimited 365 days»-Pakete

Die Preise orientieren sich laut Sunrise mit 65 bis 365 Franken pro Jahr an den unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Mit dem «Unlimited 365 days XL» Paket können Prepaid-Kundinnen und -Kunden zum Beispiel während 365 Tagen unlimitiert surfen, telefonieren und SMS verschicken – für umgerechnet 1 Franken pro Tag. Die Aktivierung des gewählten Pakets und damit die 365-tägige Laufzeit beginnt erst mit der ersten Nutzung.

Hinweis: Die Aktivierung muss spätestens innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum erfolgen. Um die «Unlimited 365 days» Pakete zu aktivieren, ist die Zahlung des Paketpreises als Einmalzahlung (nicht tägliche oder monatliche Abbuchung) entweder per Prepaid-Guthaben oder per Kreditkarte zu leisten.

Die 365-days-Pakete lassen sich zudem mit dem neuen «Speed Booster» kombinieren. Damit profitieren die Kundinnen und Kunden für 2 Franken Aufpreis während 24 Stunden von der maximal möglichen 5G-Geschwindigkeit von bis zu 2 Gbit/s.

Die neuen Unlimited-Prepaid-Abos

 © Quelle: Sunrise

Schweiz und Europa: Für Grenzgänger oder Feriengäste

Mit «Europe 7 days» und «Europe 30 days» fasst Sunrise die Schweiz und Europa in neuen Paketen fürs Surfen zum Pauschaltarif zusammen. Die Pakete eignen sich daher für kurze Reisen oder längere Aufenthalte und sind für Grenzgänger oder Touristen gedacht. Dafür legt man entweder 40 Franken (7 Tage) oder 55 Franken (30 Tage) auf den Tisch.

Preise Europe-7- bzw. Europe-30-Days-Abo

 © Quelle: Sunrise/Screenshot/PCtipp.ch

Zusätzliche Optionen

Das jüngste Prepaid-Portfolio von Sunrise bietet verbesserte Optionen, welche jeweils 30 Tage gültig sind. Mit  «data S, M, L, und XL» (ehemals Prepaid surf)  können Kundinnen und Kunden beispielsweise nur mobile Daten nutzen. Dies ist nun als Monats-Flatrate oder für limitiertes Datenvolumen (von 500 MB/ Monat bis 10 GB/Monat) möglich.

Wer nur mobile Daten nutzen möchte, hat jetzt mehr Möglichkeiten

 © Quelle: Sunrise/Screenshot/PCtipp.ch

PCtipp meint

Der Vorteil von Prepaid-Angeboten liegt grundsätzlich in der Kostenkontrolle. Auch dass jetzt 5G bei allen dabei ist, ist zu begrüssen. Heutzutage sind allerdings klassische Handy-Abos preislich so interessant und bieten ständig irgendwelche Rabatte, die oft langfristig bestehen bleiben, dass Prepaid nicht immer Sinn ergibt und teilweise teurer kommen kann. Prüfen Sie deshalb vor einem Kauf die Preisvergleichsseiten moneyland.ch und dschungelkompass.ch, die im Detail Handytarife prüfen. Dschungelkompass hat zum Beispiel den Tarifrechner Schweiz, bei dem Prepaid und Handy-Abo verglichen werden. Auch Moneyland hilft über diesen Link, das beste Handy-Abo für sich zu finden.

Inhalt

Kommentare

Sunrise Telekommunikation
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare