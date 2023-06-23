Sunrise stellt neue Prepaid-Abos vor

Sunrise hat neue Prepaid-Abos vorgestellt. «Ob für Fitness-Fans, Kids, Jugendliche, Tierhalter oder Reisende – mit unseren neuen Prepaid-Optionen bieten wir für alle Prepaid-Kundinnen und -Kunden ein massgeschneidertes Angebot, das sie über das ganze Jahr begleitet. (…), schreibt Severina Pascu, Deputy CEO and Chief Consumer Officer von Sunrise in einer Mitteilung. Das Sunrise-Prepaid-Portfolio finden Sie hier.

Das ist neu:

Die neuen «Unlimited 365 days»-Pakete gibt es nun für verschiedene Anwendungen zum Jahrespreis zwischen 65 und 365 Franken. Dies kann für GPS-Tracker, Smartwatches, Kidsphones, Tablets oder Smartphones etc. verwendet werden.

Mit «Europe 7 days» oder «Europe 30 days» lanciert Sunrise zwei neue Prepaid-Pakete, die beim Surfen die Schweiz und Europa in einem Pauschaltarif zusammenfassen. Die 7-Days-Version kostet 40 Franken, für einen Monat sinds 55 Franken

Neu erhalten Nutzerinnen und Nutzer aller Prepaid-Abos 5G (Sunrise-5G-Netz) ohne Extrakosten

«Unlimited 365 days»-Pakete

Die Preise orientieren sich laut Sunrise mit 65 bis 365 Franken pro Jahr an den unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Mit dem «Unlimited 365 days XL» Paket können Prepaid-Kundinnen und -Kunden zum Beispiel während 365 Tagen unlimitiert surfen, telefonieren und SMS verschicken – für umgerechnet 1 Franken pro Tag. Die Aktivierung des gewählten Pakets und damit die 365-tägige Laufzeit beginnt erst mit der ersten Nutzung.

Hinweis: Die Aktivierung muss spätestens innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum erfolgen. Um die «Unlimited 365 days» Pakete zu aktivieren, ist die Zahlung des Paketpreises als Einmalzahlung (nicht tägliche oder monatliche Abbuchung) entweder per Prepaid-Guthaben oder per Kreditkarte zu leisten.

Die 365-days-Pakete lassen sich zudem mit dem neuen «Speed Booster» kombinieren. Damit profitieren die Kundinnen und Kunden für 2 Franken Aufpreis während 24 Stunden von der maximal möglichen 5G-Geschwindigkeit von bis zu 2 Gbit/s.