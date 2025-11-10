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Surfshark Black Friday und Cyber Monday Deals 2025
Am Black Friday und Cyber Monday können Sie bei Surfshark viel Geld sparen und sich die Premium-Pakete zu unschlagbaren Preisen sichern. Bis zu 87 % auf Ihr VPN-Premium-Abo ist möglich, wie auf Surfshark One+, dem umfangreichsten der VPN-Abos. Hier sind alle Surfshark Black Friday Deals im Überblick: So viel können Sie sparen und das erwartet Sie.
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Was erwartet Sie beim Surfshark Black Friday Deal?
Surfshark hat sich auf umfangreiche Privacy Suites konzentriert. Die Basis ist immer der reine VPN-Schutz, den Sie schon für CHF 1.99 im Monat erhalten. Wer noch mehr Sicherheitsfeatures benötigt, zahlt für Surfshark One nur 20 Rappen extra pro Monat!
Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Paketen:
● Surfshark VPN: Die Basis-Version für CHF 1.99/Monat (2 Jahre + 3 Monate extra)
● Surfshark One: VPN + Antivirus + Search + Alert + Alternative ID für CHF 2.19/Monat
● Surfshark One+: Alles aus Surfshark One + Incogni für CHF 4.19/Monat
Das erwartet Sie im Detail im jeweiligen Paket:
Schutz vor Malware mit Surfshark Antivirus
Das VPN schützt Ihre Verbindung, aber was ist mit Viren und Malware, die auf Ihr Gerät gelangen wollen? Genau dafür gibt es Surfshark Antivirus.
Features:
● Echtzeit-Schutz gegen Viren, Trojaner und andere Schadsoftware
● Automatische Scans der Downloads
● Quarantäne-Funktion für verdächtige Dateien
● Regelmässige Updates der Virendatenbank
Vorteile:
● Läuft im Hintergrund, ohne den Computer zu verlangsamen
● Integriert sich nahtlos mit den anderen Surfshark-Tools
● Einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche
Nachteile:
● Nicht ganz so umfangreich wie spezialisierte Antivirus-Programme
● Nur in den One-Paketen enthalten, nicht im Basis-Abo
Vorteile: Surfshark Antivirus bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheitsebene, die Sie vor Bedrohungen im Internet schützt. Sie benötigen also kein zusätzliches Antivirusprogramm.
Alternative ID für Identitätsschutz
Sie wollen sich online anmelden, aber nicht Ihre echten Daten preisgeben? Alternative ID ist Ihr Helfer, wenn Sie nicht wissen, wie seriös eine Website oder App mit Ihren Daten umgeht.
Features:
● Generiert alternative Identitäten mit echten E-Mail-Adressen
● Schützt persönlichen Daten bei Registrierungen
● Vermeidet Spam bei der eigentlichen E-Mail-Adresse
● Hält die echte Identität privat
Vorteile:
● Praktisch für Newsletter-Anmeldungen oder wenn Sie nicht sicher sind, wie seriös eine Seite tatsächlich mit Ihren Daten umgeht
● Reduziert Spam drastisch
● Erhöht die Online-Anonymität
Nachteile:
● Begrenzte Anzahl an generierbaren IDs
● Nicht für alle Zwecke geeignet (z.B. Banking)
Vorteile: Testen Sie Services und Websites, ohne Ihre echten Daten zu hinterlassen. Das führt zu weniger Spam, besserer Privatsphäre und mehr Kontrolle über die digitale Identität.
Surfshark Alert für Datenleck-Schutz
Surfshark Alert warnt Sie unmittelbar, wenn Ihre Daten bei einem Hack geleakt wurden.
Features:
● Überwacht kontinuierlich Datenbanken auf geleakte Zugangsdaten
● Benachrichtigt Sie in Echtzeit bei Datenlecks
● Prüft E-Mail-Adressen, Passwörter und Kreditkarten
● Gibt konkrete Handlungsempfehlungen
Vorteile:
● Proaktiver Schutz statt reaktiven Handelns
● Übersichtliches Dashboard zeigt alle Risiken
● Sofortige Benachrichtigungen
Nachteile:
● Kann keine Datenlecks verhindern, nur melden
● Beschränkt auf bekannte Datenbanken
Vorteile: Sie wissen sofort, wenn Daten kompromittiert wurden, und können schnell reagieren, bevor Schaden entsteht. Das ist besonders wichtig, wenn Sie dieselben Passwörter auf mehreren Seiten nutzen.
Surfshark Search – Suche ohne Tracking
Surfshark Search ist die Alternative zum Suchmaschinen-Giganten Google und verspricht anonymes Suchen ohne Tracking.
Features:
● Keine Speicherung von Suchanfragen
● Keine personalisierte Werbung
● Saubere Suchergebnisse ohne Tracking
● Integriert in die Surfshark-App
Vorteile:
● Komplette Privatsphäre bei Suchanfragen
● Keine Werbe-Tracker oder Datensammlung
● Einfach zu bedienen
● Keine personalisierten Werbeanzeigen
Nachteile:
● Suchergebnisse manchmal nicht ganz so präzise wie bei Google
● Kleinere Suchmaschine bedeutet weniger Features
● Nicht als Standard-Suchmaschine im Browser einstellbar
Vorteile: Ihre Suchanfragen bleiben privat. Keine Werbealgorithmen, die Sie verfolgen, keine Datensammlung im Hintergrund.
Incogni – Datenbroker-Entfernung (nur in One+)
Das ist das Premium-Feature im Surfshark One+ Paket. Mit Incogni lassen Sie Ihre Daten bei Datenbrokern entfernen.
Features:
● Kontaktiert Datenbroker in Ihrem Namen
● Regelmässige und detaillierte Berichte
Vorteile:
● Spart unzählige Stunden manueller Arbeit
● Professionelle Kommunikation mit Datenbrokern
● Kontinuierliche Überwachung und Nachverfolgung
● Transparente Berichte
Nachteile:
● Nur im teuersten Paket (One+) verfügbar
● Datenlöschung kann mehrere Wochen dauern
● Nicht alle Datenbroker weltweit werden abgedeckt
● Neue Datenbroker können Infos wieder sammeln
Vorteile: Incogni gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Daten zurück. Sie müssen nicht selbst Zeit und Mühe dafür aufwenden, sondern Incogni erledigt das für Sie.
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Warum sollten Sie sich für den Surfshark Black Friday Deal entscheiden?
Surfshark überzeugt in mehrfacher Hinsicht. Das sind die Gründe, beim Surfshark Black Friday Deal zuzuschlagen:
Holen Sie sich die besten Black Friday Shopping-Deals mit einem VPN
Es ist keine Seltenheit, dass Produkte in unterschiedlichen Ländern andere Preise haben können. Ändern Sie mit einem VPN einfach Ihren virtuellen Standort und sichern Sie sich die besten Preise.
So kann ein Hotel in Deutschland einen höheren Preis verlangen, wenn Sie aus der Schweiz buchen wollen, egal ob über die eigene Website des Hotels oder Portale wie Booking. Verlagern Sie Ihren Standort mit einem VPN einfach virtuell nach Deutschland, und per Zauberhand kann das Zimmer plötzlich 20 % weniger kosten.
Dasselbe gilt für Flugbuchungen, Technik-Produkte oder Software-Abos. Ein VPN ist also nicht nur geeignet für mehr Sicherheit, sondern auch um Geld zu sparen.
Mehr als 3200 Server an verschiedenen Standorten
Surfshark stellt Ihnen über 3200 Server in mehr als 100 Ländern zur Verfügung. Diese Auswahl eignet sich hervorragend für:
● Streaming ohne Grenzen: Schweizer Mediatheken und Streaming-Dienste stehen Ihnen, wie sie es von Zuhause gewohnt sind, zur Verfügung.
● Bessere Geschwindigkeiten: Mehr Server bedeuten weniger Überlastung und schnellere Verbindungen.
● Geographische Vielfalt: In fast allen Ländern der Welt finden sich VPN-Server.
● Zuverlässigkeit: Falls ein Server mal nicht funktionieren sollte, gibt es tausende Alternativen.
Nutzen Sie es auf unbegrenzt vielen Geräten gleichzeitig
Bei den meisten VPN-Anbieter können Sie nicht einfach unendlich viele Geräte mit einem VPN-Schutz ausstatten. Bei Surfshark gibt es hingegen keine Begrenzung!
Unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen ermöglichen Ihnen auf fast allen Geräten besten VPN-Schutz. Schützen Sie:
● Laptop
● Smartphone
● Tablet
● Smart-TV
● Gaming-Konsole
● Router (was dann alle Geräte im Netzwerk schützt)
Für Familien oder Tech-Enthusiasten mit vielen Gadgets ist das ein grosser Vorteil.
Wie können Sie den Surfshark Black Friday und Cyber Monday Coupon aktivieren?
Mit diesen Schritten gelangen Sie in wenigen Minuten an Ihren Surfshark Deal:
- Gehen Sie einfach auf die Surfshark-Website über einen der Links auf dieser Website. Schauen Sie sich die Pakete an und wählen Sie eines aus – zur Auswahl stehen die Basis-Version, Surfshark One oder Surfshark One+. Oben finden Sie eine Übersicht, was alles enthalten ist. Alternativ: Gehen Sie auf surfshark.com und nutzen Sie bei Ihrer Bestellung den Code «BLACKFRIDAYCN».
- Erstellen Sie mit E-Mail-Adresse und Passwort ein Konto. Zahlungsmethoden sind bei Surfshark entweder Kreditkarte, PayPal, Google Pay, Apple Pay oder sogar Kryptowährungen, wenn Sie es anonymer möchten. TWINT wird leider nicht angeboten.
- Bringen Sie den Kauf zu Ende und überprüfen Sie am besten nochmals, ob der Black Friday- oder Cyber Monday-Deal auch enthalten ist.
- Am Ende die App von Surfshark herunterladen und installieren, anmelden und mit VPN-Server verbinden.
- Sie geniessen nun den besten VPN-Schutz zum ermässigten Black-Friday-Preis.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Ist Surfshark VPN eine gute Wahl für Black Friday 2025?
Ja, denn Sie sparen fast 90 % auf den regulären Abo-Preis. Für nur CHF 2.19 im Monat erhalten sie das umfangreiche Abo Surfshark One, das keine Wünsche bezüglich Cybersicherheit offen lässt.
Kann ich den Surfshark Black Friday Sale auch an einem anderen Tag nutzen?
Die Deals von Surfshark zum Black Friday und Cyber Monday sind nur begrenzt gültig. Ausserhalb dieser Zeit bietet Surfshark zwar auch Rabatte an, aber selten in dieser Höhe.
Gibt es eine Geld-zurück-Garantie beim Surfshark Black Friday Deal?
Ja, Sie haben auch bei den Black Friday und Cyber Monday Deals Anspruch auf eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Nehmen Sie dafür Kontakt zum Kundenservice auf.
Verlängert sich mein Abo nach dem Surfshark Cyber Monday Deal automatisch?
Ja, das Abo verlängert sich automatisch, allerdings dann zum regulären Preis, nicht mehr zum Surfshark Black Friday Aktionspreis. Sie können automatische Verlängerungen jederzeit in Ihrem Konto deaktivieren.
Muss ich für den Black Friday oder Cyber Monday Rabatt Neukunde sein?
Sie müssen nicht unbedingt Neukunde sein, aber der Rabatt gilt nur für ein Abo, das Sie neu abschliessen. Sie können nicht ein bestehendes VPN-Paket mit den Codes in einen günstigeren Monatspreis umwandeln.
- Was erwartet Sie beim Surfshark Black Friday Deal?
- Schutz vor Malware mit Surfshark Antivirus
- Alternative ID für Identitätsschutz
- Surfshark Alert für Datenleck-Schutz
- Surfshark Search – Suche ohne Tracking
- Incogni – Datenbroker-Entfernung (nur in One+)
- Warum sollten Sie sich für den Surfshark Black Friday Deal entscheiden?
- Wie können Sie den Surfshark Black Friday und Cyber Monday Coupon aktivieren?
- Häufig gestellte Fragen (FAQs)
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