Surfshark Black Friday und Cyber Monday Deals 2025

Features:

● Überwacht kontinuierlich Datenbanken auf geleakte Zugangsdaten

● Benachrichtigt Sie in Echtzeit bei Datenlecks

● Prüft E-Mail-Adressen, Passwörter und Kreditkarten

● Gibt konkrete Handlungsempfehlungen

Vorteile:

● Proaktiver Schutz statt reaktiven Handelns

● Übersichtliches Dashboard zeigt alle Risiken

● Sofortige Benachrichtigungen

Nachteile:

● Kann keine Datenlecks verhindern, nur melden

● Beschränkt auf bekannte Datenbanken

Vorteile: Sie wissen sofort, wenn Daten kompromittiert wurden, und können schnell reagieren, bevor Schaden entsteht. Das ist besonders wichtig, wenn Sie dieselben Passwörter auf mehreren Seiten nutzen.

Surfshark Search – Suche ohne Tracking

Surfshark Search ist die Alternative zum Suchmaschinen-Giganten Google und verspricht anonymes Suchen ohne Tracking.

Features:

● Keine Speicherung von Suchanfragen

● Keine personalisierte Werbung

● Saubere Suchergebnisse ohne Tracking

● Integriert in die Surfshark-App

Vorteile:

● Komplette Privatsphäre bei Suchanfragen

● Keine Werbe-Tracker oder Datensammlung

● Einfach zu bedienen

● Keine personalisierten Werbeanzeigen

Nachteile:

● Suchergebnisse manchmal nicht ganz so präzise wie bei Google

● Kleinere Suchmaschine bedeutet weniger Features

● Nicht als Standard-Suchmaschine im Browser einstellbar

Vorteile: Ihre Suchanfragen bleiben privat. Keine Werbealgorithmen, die Sie verfolgen, keine Datensammlung im Hintergrund.

Das ist das Premium-Feature im Surfshark One+ Paket. Mit Incogni lassen Sie Ihre Daten bei Datenbrokern entfernen.

Features:

● Kontaktiert Datenbroker in Ihrem Namen

● Regelmässige und detaillierte Berichte

Vorteile:

● Spart unzählige Stunden manueller Arbeit

● Professionelle Kommunikation mit Datenbrokern

● Kontinuierliche Überwachung und Nachverfolgung

● Transparente Berichte

Nachteile:

● Nur im teuersten Paket (One+) verfügbar

● Datenlöschung kann mehrere Wochen dauern

● Nicht alle Datenbroker weltweit werden abgedeckt

● Neue Datenbroker können Infos wieder sammeln

Vorteile: Incogni gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Daten zurück. Sie müssen nicht selbst Zeit und Mühe dafür aufwenden, sondern Incogni erledigt das für Sie.

Black Friday Angebot

Sichern Sie sich die komplette Privacy-Suite mit Surfshark One+

➤ Jetzt zugreifen

Warum sollten Sie sich für den Surfshark Black Friday Deal entscheiden?

Surfshark überzeugt in mehrfacher Hinsicht. Das sind die Gründe, beim Surfshark Black Friday Deal zuzuschlagen:

Holen Sie sich die besten Black Friday Shopping-Deals mit einem VPN

Es ist keine Seltenheit, dass Produkte in unterschiedlichen Ländern andere Preise haben können. Ändern Sie mit einem VPN einfach Ihren virtuellen Standort und sichern Sie sich die besten Preise.

So kann ein Hotel in Deutschland einen höheren Preis verlangen, wenn Sie aus der Schweiz buchen wollen, egal ob über die eigene Website des Hotels oder Portale wie Booking. Verlagern Sie Ihren Standort mit einem VPN einfach virtuell nach Deutschland, und per Zauberhand kann das Zimmer plötzlich 20 % weniger kosten.

Dasselbe gilt für Flugbuchungen, Technik-Produkte oder Software-Abos. Ein VPN ist also nicht nur geeignet für mehr Sicherheit, sondern auch um Geld zu sparen.

Mehr als 3200 Server an verschiedenen Standorten

Surfshark stellt Ihnen über 3200 Server in mehr als 100 Ländern zur Verfügung. Diese Auswahl eignet sich hervorragend für:

● Streaming ohne Grenzen: Schweizer Mediatheken und Streaming-Dienste stehen Ihnen, wie sie es von Zuhause gewohnt sind, zur Verfügung.

● Bessere Geschwindigkeiten: Mehr Server bedeuten weniger Überlastung und schnellere Verbindungen.

● Geographische Vielfalt: In fast allen Ländern der Welt finden sich VPN-Server.

● Zuverlässigkeit: Falls ein Server mal nicht funktionieren sollte, gibt es tausende Alternativen.