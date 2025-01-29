Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

Handy-Abos

Swisscom bringt neuen «We are Family!» Rabatt

Mit dem neuen «We are Family!» Rabatt profitieren Kunden mit mehreren Swisscom Mobile Abos in einem Haushalt neu von 50% Rabatt ab dem zweiten Mobile. Es lohnt sich aber, die Bedingungen genau zu studieren.
© (Quelle: Swisscom)

Bereits heute profitieren mehr als 800'000 Kunden vom Kombi-Rabatt (CHF 20.- pro Monat) und über 400'000 vom Familien-Rabatt (CHF 30.- pro Monat), wenn sie Internet und Mobile von Swisscom im gleichen Haushalt haben. Dank des neuen «We are Family!» Rabatt können noch mehr Familien (z.B. auch Paare und WGs) profitieren: Der bisherige Kombi-Rabatt von CHF 20.- bleibt bestehen, zusätzlich profitieren Kunden ab dem zweiten bis zum fünften Mobile-Abos im Haushalt von 50% Rabatt.

Gute Neuigkeiten auch für Kunden, die nur das Mobile-Abo bei Swisscom haben. Denn der neue Rabatt gilt auch für sie: Auch Haushalte ohne blue Internet profitieren von 50% Rabatt auf das zweite bis fünfte Mobile-Abo (rabattberechtigt sind blue Mobile S, M und L). Das bedeutet, dass Haushalte neu bis zu CHF 220.- pro Monat (inklusive Kombi-Rabatt) sparen können – und zwar dauerhaft. Das neue Angebot ist auch für Bestandskunden verfügbar.

So bezahlen Kunden beispielsweise neu ab dem zweiten Abo für unbeschränktes Surfen und Telefonieren in der Schweiz monatlich nur noch CHF 34.95 (blue Mobile S). Oder: eine Wohngemeinschaft mit vier Erwachsenen bei vorhandenem Internet im Durchschnitt noch knapp CHF 38.- pro Mobile-Abo und Monat (CHF 42.- ohne Internet).

Aufgepasst

Das tönt alles ganz einfach, doch der Teufel steckt manchmal im Detail. Wer zum Beispiel bereits einen Familien-Rabatt hat, behält diesen. Falls der Kunde nun den «We are Family!» Rabatt möchte, dann muss er aktiv werden. Das Vorgehen steht auf der Hilfeseite zu «We are Family!».

Ausserdem gilt, dass die Mindestvertragsdauer eines «We are Family!»-Vertrags um 24 Monate verlängert wird. Ausserdem gibt es hier dann auch nur noch Support über die Swisscom-App oder Website. Support über die Hotline oder den Swisscom-Shop gibt es auch keinen.

© Quelle: Swisscom

Kommentare

Swisscom
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare