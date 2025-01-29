Swisscom bringt neuen «We are Family!» Rabatt

Bereits heute profitieren mehr als 800'000 Kunden vom Kombi-Rabatt (CHF 20.- pro Monat) und über 400'000 vom Familien-Rabatt (CHF 30.- pro Monat), wenn sie Internet und Mobile von Swisscom im gleichen Haushalt haben. Dank des neuen «We are Family!» Rabatt können noch mehr Familien (z.B. auch Paare und WGs) profitieren: Der bisherige Kombi-Rabatt von CHF 20.- bleibt bestehen, zusätzlich profitieren Kunden ab dem zweiten bis zum fünften Mobile-Abos im Haushalt von 50% Rabatt.

Gute Neuigkeiten auch für Kunden, die nur das Mobile-Abo bei Swisscom haben. Denn der neue Rabatt gilt auch für sie: Auch Haushalte ohne blue Internet profitieren von 50% Rabatt auf das zweite bis fünfte Mobile-Abo (rabattberechtigt sind blue Mobile S, M und L). Das bedeutet, dass Haushalte neu bis zu CHF 220.- pro Monat (inklusive Kombi-Rabatt) sparen können – und zwar dauerhaft. Das neue Angebot ist auch für Bestandskunden verfügbar.

So bezahlen Kunden beispielsweise neu ab dem zweiten Abo für unbeschränktes Surfen und Telefonieren in der Schweiz monatlich nur noch CHF 34.95 (blue Mobile S). Oder: eine Wohngemeinschaft mit vier Erwachsenen bei vorhandenem Internet im Durchschnitt noch knapp CHF 38.- pro Mobile-Abo und Monat (CHF 42.- ohne Internet).

Aufgepasst

Das tönt alles ganz einfach, doch der Teufel steckt manchmal im Detail. Wer zum Beispiel bereits einen Familien-Rabatt hat, behält diesen. Falls der Kunde nun den «We are Family!» Rabatt möchte, dann muss er aktiv werden. Das Vorgehen steht auf der Hilfeseite zu «We are Family!».

Ausserdem gilt, dass die Mindestvertragsdauer eines «We are Family!»-Vertrags um 24 Monate verlängert wird. Ausserdem gibt es hier dann auch nur noch Support über die Swisscom-App oder Website. Support über die Hotline oder den Swisscom-Shop gibt es auch keinen.