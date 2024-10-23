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Patrick Hediger
23. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

«blue Binge»

Swisscom mit Kombipaket Netflix & Disney+ und Streaming-Modus für blue TV

Swisscom vereint mit «blue Binge» die beiden beliebtesten Streaming-Dienste der Schweiz in einem Paket für Swisscom Kunden. Zusätzlich gibt es für Streaming-Fans eine überarbeitete blue TV-Oberfläche, die mehrere Streaming-Dienste und Replay-TV vereint.
© (Quelle: Swisscom)

«blue Binge» startet ab dem 28. Oktober. Es kombiniert das Basis-Abo von Netflix mit der Disney+ Abo Option «Standard» für monatlich CHF 19.90 und ist damit rund 28% günstiger gegenüber der Einzelbuchung von Netflix und Disney+. «blue Binge» hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, kann aber jederzeit – auch nur monatsweise – auf höherwertige Preispläne der beiden Anbieter angepasst werden. In diesem Fall wird die Preisdifferenz zwischen dem inkludierten Preisplan und dem höherwertigen Preisplan zusätzlich verrechnet.

Gleich mehrfach soll profitieren können, wer das ebenfalls ab dem 28. Oktober erhältliche Abo «blue TV XXL» bucht. Dieses umfangreiche Paket beinhaltet das volle Angebot von blue TV mit 2000 Stunden Aufnahme, 7 Tage Replay, über 330 TV-Sender, den werbefreien Streaming-Dienst «blue Play», das Entertainment-Paket «blue Premium» mit 40 Premium-Sendern und dem Streaming-Dienst Sky Show sowie dem neuen «blue Binge» zum Preis von 49.90 in den ersten 6 Monaten, danach CHF 69.80 pro Monat.

Replay-TV und Streaming-Dienste auf einer Oberfläche gebündelt

Für Kunden, die primär Streaming-Dienste und das klassische Fernsehen vor allem zeitversetzt nutzen, bietet blue TV ebenfalls eine neue Oberfläche an, die ganz ihren Bedürfnissen entspricht. Sie gibt bereits auf den Top-Positionen und damit auf den allerersten Blick eine Übersicht über die Inhalte der Streaming-Dienste, die dann mit einem Fingertipp oder einem Tastendruck direkt gestartet werden können. Auch die Highlights ihrer Lieblings-Streaming-Anbieter haben die Kunden jederzeit im Blick, dank einer kompakten Übersicht im personalisierten Startmenu.

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