Swisscom lanciert neues Streaming-Kombipaket und die TV Box 5

Normalerweise muss man sich entscheiden: Netflix, Sky oder doch lieber Disney+? Exklusiv bei Swisscom gibt es nun ein Kombi-Angebot mit Disney+, Paramount+, Sky Cinema und blue Max in einem. Es heisst blue SuperMax und kostet monatlich Fr. 24.90 im Jahresabo. Damit hat man Zugriff auf das Angebot von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star.

Update 13:37 Uhr: Man kann das Angebot auch als Nicht-Swisscom-Kunde nutzen und zwar - laut Swisscom - direkt in der Blue-TV-App.

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Für bestehende Swisscom-Blue-TV-Kunden: Ab November erhalten Blue-TV-Kundinnen neu Disney+ als Streaming-Service zur Verfügung. Ihre Streaming-Abos können Sie im Online-Kundencenter der Swisscom unter «My Selection» verwalten.

Preise

Das Super-Kombipaket (Disney+, Paramount+, Sky Cinema und blue Max) heisst blue SuperMax und kostet monatlich Fr. 24.90 im Jahresabo.

Das Swisscom-Modell «Standard mit Werbung» gibt es für Fr. 7.90 pro Monat. Wer keine Werbung möchte, erhält Disney+ im Standard-Modell für Fr. 12.90 oder im ebenfalls neuen Premium Modell für Fr. 17.90. Letzteres bietet neben vier gleichzeitigen Streams auch Unterstützung für ultra-hochaufgelöstes Streaming in 4K und HDR.

Wie gross die neue TV-Box von Swisscom ist und was neu daran ist, lesen Sie auf der nächsten Seite.

Die neue TV-Box 5

Swisscom lanciert ausserdem die neue TV-Box 5 per 24. Oktober 2023. Die soll 35 % energieeffizienter sein und ist nur halb so gross wie die Vorgängerin.

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Die neue blue TV-Box basiert auf Android TV. Wenn sich Blue-TV-Kunden mit einem Google-Konto anmelden, haben sie vollen Zugriff auf alle Android-TV-Services. Neu profitieren Kundinnen von Google Assistant und dem Google Play Store mit tausenden Smart-TV-Apps – von Streaming, Social Media, Gaming, News bis zu Fitness oder Bildung.

Ausserdem ist es nun möglich, Kopfhörer über Bluetooth zu verbinden und mit dem Chromecast Built-in über WLAN Musik, Videos sowie Bilder zu übertragen.

Was PCtipp vom neuen Swisscom-Angebot hält, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

PCtipp meint

Das erste Kombi-Streaming-Angebot der Schweiz ist durchaus interessant. Als Netflix-Abonnentin ist es natürlich schmerzlich, dass zwar Disney+ dabei ist, aber Netflix nicht. Man muss sich also trotzdem noch ein wenig entscheiden. Aber man erhält mit einem Streaming-Abo gleich 3 populäre Streamingdienste plus blue Max für einen Preis, der ziemlich gut ist.

Bei der TV-Box setzt Swisscom nun auf Android TV. Wer wie ich nicht auf Apple-Geräte setzt, sondern auf Android, wird diesen Schritt vermutlich begrüssen. Denn nun hat man mit der Swisscom-Box Zugriff auf den Google Assistant und diverse andere Apps via Play Store. Das gefällt.

Wenn Sie also als Nicht-Swisscom-Kunde/-in Blockbuster wie «Loki», «The Mandalorian» oder «Arielle, die Meerjungfrau» schon lange sehen wollten und langsam genug von Netflix haben, lohnt es sich allenfalls, das Netflix-Abo gegen das erwähnte Super-Kombipaket auszutauschen. Für bestehende Swisscom-Kundinnen/-Kunden: Als Blue-TV-Kundin erhält man ab November 2023 neu Disney+ und benötigt somit das Kombi-Abo nicht, wenn "nur" Disney+ das Ziel ist.