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Patrick Hediger
7. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Hopp Schwiiz!

Swisscom wird neue Partnerin von Schweizer Nati-Teams

Noch vor dem Start der Europameisterschaft haben Swisscom und der Schweizerische Fussballverband ihre Zusammenarbeit verkündet. Auch die Kunden sollen profitieren.
© (Quelle: football.ch)

Swisscom ist bis mindestens Juni 2028 offizielle Partnerin der Schweizer Nationalteams und unterstützt den Schweizer Fussball in seiner gesamten Breite. Diese Zusammenarbeit umfasst 14 Nationalteams, darunter Männer- & Frauenteams, e-Football und Beach Soccer. Mindestens die Hälfte unserer Unterstützung fliesst direkt in Nachwuchsprojekte. So trägt Swisscom dazu bei, ein optimales Umfeld für Teams zu schaffen, um auch weiterhin internationale Topleistungen zu erbringen.

Wie profitieren die Kunden/die Schweizer Bevölkerung von diesem Engagement?

"Dank unserer Partnerschaft werden wir unseren Kunden exklusive Vorteile bieten können. Dazu gehören 500 vergünstigte Tickets pro Heimspiel (Freundschafts-& Qualifikationsspiele), die Möglichkeit, an spannenden Wettbewerben teilzunehmen und dabei Tickets, signierte Fan-Shirts und Fanbälle sowie Meet & Greets zu gewinnen. Ausserdem werden wir regelmässig mit prominenten Spielern der Nationalteams zusammenarbeiten, um unsere Werbebotschaften noch direkter und relevanter an unsere Zielgruppe zu kommunizieren", sagt Andrea Meier, Leiterin Partnerships & Live Experience bei Swisscom dazu.

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