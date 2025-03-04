Swisscom-Phishing: Begrenztes Angebot ist fake

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Zusammenhang mit Kreditkartendaten von Swisscom-Kunden.

Die Betrugsmasche

Cyberkriminelle nutzen gezielt den guten Ruf namhafter Unternehmen wie Swisscom, um Vertrauen zu erwecken und ihre Opfer zur Herausgabe von sensiblen Daten zu verleiten. Durch das Vortäuschen eines attraktiven Angebots, in diesem Fall ein kostenloses Mobiltelefon, sollen unachtsame Internetnutzer dazu verleitet werden, persönliche Daten preiszugeben. Diese werden dann für unrechtmässige Abbuchungen missbraucht.

Potenzielle Opfer werden zunächst per E-Mail kontaktiert, die angeblich von Swisscom stammt. In dieser Nachricht wird ein kostenloses Gerät angeboten, für das lediglich die Versandkosten anfallen.

Screenshot des betrügerischen Site

Beim Anklicken der E-Mail werden die Empfänger auf eine täuschend echt wirkende, jedoch gefälschte Swisscom-Website weitergeleitet. Der betrügerische Shop ermöglicht es den potenziellen Opfern, die Gerätemarke, die Farbe und den Speicherplatz des Mobiltelefons auszuwählen.

Beim Hinzufügen zum Warenkorb wird ein Rabatt vorgetäuscht, wobei lediglich die Versandkosten zu bezahlen seien. Im Anschluss werden die Benutzer auf eine imitierte Zahlungsseite weitergeleitet.