Swisscom pusht 5G-Ausbau in Italien

Swisscom gibt bekannt, dass Fastweb + Vodafone und TIM eine unverbindliche Vereinbarung getroffen haben über den Bau und Betrieb neuer Mobilfunkmasten (passive Infrastrukturen) an bis zu 6’000 neuen Standorten in Italien.

Das Gemeinschaftsprojekt von Fastweb + Vodafone und TIM soll auch den raschen Ausbau von 5G-Netzen landesweit fördern. Es erlaubt Fastweb + Vodafone und TIM, betriebliche Effizienz und Kosten an den europäischen Durchschnitt anzupassen und dabei gleichzeitig die Qualität der Infrastruktur sowie die technologische Flexibilität bei der Entwicklung von Netzwerken der nächsten Generation zu gewährleisten. Die Umsetzung des Projekts, das auch für andere Telekommunikationsanbieter zugänglich sein wird, erfolgt zunächst im Rahmen eines 50/50 Joint Ventures, wobei beabsichtigt ist, Drittinvestoren als Anteilseigner zu gewinnen, um die Kapitaleffizienz weiter zu verbessern.

Die Bauarbeiten sollen sich schrittweise über mehrere Jahre erstrecken. Die Hauptmieter Fastweb + Vodafone und TIM werden mit dem Joint Venture langfristige Serviceverträge über die Bereitstellung der passiven Infrastruktur zu Marktpreisen abschliessen. Darüber hinaus werden Fastweb + Vodafone und TIM gemeinsam prüfen, ob weitere Dienste bereitgestellt werden sollen.

Das Projekt gewährleistet eine langfristig nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Telekommunikationsinfrastruktur in Italien und ermöglicht die Umlenkung von Investitionen hin zu Netzen der nächsten Generation. Die Umsetzung des Projekts unterliegt noch den üblichen Genehmigungen.

Die Finanzierung wird durch eine Kombination aus Eigenkapital von Drittinvestoren und Fremdkapital gedeckt. Das Joint Venture wird im Jahresabschluss von Swisscom nach der Equity-Methode konsolidiert und hat keinen Einfluss auf den freien Cashflow oder den finanziellen Ausblick.