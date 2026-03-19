Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

6000 neue Standorte

Swisscom pusht 5G-Ausbau in Italien

Fastweb + Vodafone und TIM lancieren strategisches Projekt für die Erstellung von Mobilfunkstandorten, um den 5G-Ausbau in Italien zu beschleunigen.
© (Quelle: Gemini)

Swisscom gibt bekannt, dass Fastweb + Vodafone und TIM eine unverbindliche Vereinbarung getroffen haben über den Bau und Betrieb neuer Mobilfunkmasten (passive Infrastrukturen) an bis zu 6’000 neuen Standorten in Italien.

Das Gemeinschaftsprojekt von Fastweb + Vodafone und TIM soll auch den raschen Ausbau von 5G-Netzen landesweit fördern. Es erlaubt Fastweb + Vodafone und TIM, betriebliche Effizienz und Kosten an den europäischen Durchschnitt anzupassen und dabei gleichzeitig die Qualität der Infrastruktur sowie die technologische Flexibilität bei der Entwicklung von Netzwerken der nächsten Generation zu gewährleisten. Die Umsetzung des Projekts, das auch für andere Telekommunikationsanbieter zugänglich sein wird, erfolgt zunächst im Rahmen eines 50/50 Joint Ventures, wobei beabsichtigt ist, Drittinvestoren als Anteilseigner zu gewinnen, um die Kapitaleffizienz weiter zu verbessern.

Die Bauarbeiten sollen sich schrittweise über mehrere Jahre erstrecken. Die Hauptmieter Fastweb + Vodafone und TIM werden mit dem Joint Venture langfristige Serviceverträge über die Bereitstellung der passiven Infrastruktur zu Marktpreisen abschliessen. Darüber hinaus werden Fastweb + Vodafone und TIM gemeinsam prüfen, ob weitere Dienste bereitgestellt werden sollen.

Das Projekt gewährleistet eine langfristig nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Telekommunikationsinfrastruktur in Italien und ermöglicht die Umlenkung von Investitionen hin zu Netzen der nächsten Generation. Die Umsetzung des Projekts unterliegt noch den üblichen Genehmigungen.

Die Finanzierung wird durch eine Kombination aus Eigenkapital von Drittinvestoren und Fremdkapital gedeckt. Das Joint Venture wird im Jahresabschluss von Swisscom nach der Equity-Methode konsolidiert und hat keinen Einfluss auf den freien Cashflow oder den finanziellen Ausblick.

Kommentare

5G Mobile Swisscom Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare