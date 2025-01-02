Swisscom schliesst Übernahme von Vodafone Italia ab

Mit dem Zusammenschluss von Fastweb und Vodafone Italia sollen komplementäre, hochwertige Mobilfunk- und Festnetzinfrastrukturen, Kompetenzen und Know-how zusammengeführt werden, um mit Fastweb + Vodafone einen führenden konvergenten Anbieter in Italien zu schaffen. Die Transaktion sei ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des strategischen Ziels von Swisscom, in Italien rentabel zu wachsen. Infolge des frühen Transaktionsabschlusses passt Swisscom ihren EBITDA-Ausblick für 2024 an, wie Swisscom mitteilt.

Die Transaktion wurde am 31. Dezember 2024 vollzogen. Dank der Grössenvorteile, einer effizienteren Kostenstruktur und der hohen Run-Rate-Synergien in Höhe von rund EUR 600 Mio. pro Jahr wird Fastweb + Vodafone in Zukunft für alle Beteiligten einen erheblichen Mehrwert generieren und weiterhin Investitionen in den italienischen Telekommunikationsmarkt tätigen. Durch die Kombination der Stärken von Fastweb im Festnetzbereich mit der führenden Position von Vodafone Italia im Mobilfunk wird Fastweb + Vodafone den italienischen Konsumenten und Unternehmen innovative, konvergente Dienste zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.

Neues Executive Committee

Der Integrationsprozess von Fastweb und Vodafone Italia beginnt ab sofort. Die beiden Unternehmen werden vom neu ernannten Executive Committee geleitet und unter der Unternehmensmarke Fastweb + Vodafone agieren. Die bestehenden kommerziellen Marken Fastweb, Vodafone und ho. bleiben erhalten.

Das neue Executive Committee setzt sich aus erfahrenen Führungskräften von Fastweb und Vodafone Italia zusammen. Dies sind Walter Renna (CEO), Anita Carra (Chief Brand & B2C Marketing Officer), Fabrizio Casati (Chief Wholesale Officer), Silvia Cassano (Chief Human Resources Officer), Elenia Cerchi (Chief Regulatory & Antitrust Officer), Antonio Corda (Chief Legal, Compliance & Security Officer), Lisa Di Feliciantonio (Chief Communications & Sustainability Officer), Augusto Di Genova (Chief B2B Officer), Peter Grueter (Chief Financial Officer), Alessandro Magnino (Chief Strategy & Transformation Officer) und Federico Negri (Chief B2C Commercial Officer). Die Namen des neuen Chief IT Officers und des neuen Chief Technology Officers werden in Kürze bekannt gegeben. Ad interim werden diese Funktionen von John de Keijzer beziehungsweise Mark Düsener übernommen.

Angepasster EBITDA-Ausblick für 2024

Aufgrund des Transaktionsabschlusses im Jahr 2024 werden Kosten in Höhe von bis zu EUR 200 Mio. in der Swisscom Jahresrechnung 2024 ausgewiesen. Diese Kosten beziehen sich auf den geplanten Ausstieg aus bestehenden MVNO- und Mobile-Network-Sharing-Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Migration der Fastweb Mobilfunkkunden auf das Netz von Vodafone Italia und sind Teil der bereits kommunizierten Integrationskosten. Weitere Einzelheiten werden bei der Präsentation der Ergebnisse von Swisscom für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben.

Der angepasste EBITDA-Ausblick für 2024 liegt daher bei CHF 4,3-4,4 Mrd. (bisher CHF 4,5-4,6 Mrd.), ohne Auswirkungen auf den Free Cashflow im Jahr 2024. Der Ausblick für Umsatz, Investitionen und Dividende für das Jahr 2024 bleibt unverändert.