Swisscom senkt Roamingpreise ab 1. Juni

So profitieren Kunden je nach Land von einer Preissenkung bis zu 66 Prozent im Roaming. Auch die bisherigen Datenpakete für die Zone EU/UK werden günstiger. Zudem ist ab Juli in den blue Mobile Abos rund um den Globus Roaming enthalten.

Swisscom senkt die Roaming Datenpaketpreise für über 100 beliebte Reiseländer: Ab dem 1. Juni 2025 profitieren Swisscom Abokunden von neuen Länderpaketen. Jedes Paket gilt für ein einzelnes Land und ist ab dem Kaufdatum 365 Tage gültig. Mit den neuen Länderpaketen profitieren Swisscom Kunden von einer Preissenkung von bis zu 66 Prozent je nach Land. So kosten zum Beispiel 20 GB in Kroatien neu nur noch CHF 39.90 statt CHF 119.80 (bisher: zwei Zonenpakete à 10 GB für CHF 59.90), und 1 GB erhalten Kunden neu für CHF 5.90 statt CHF 14.90. Im Herbst wird das Angebot um weitere Länder erweitert.

Zonenpakete

Auch bei den bestehenden EU/UK-Zonenpaketen profitieren Kundinnen und Kunden per 1. Juni 2025 von Verbesserungen und zwar unabhängig davon, ob sie ein Abo oder ein Prepaid nutzen. Während kleinere Pakete günstiger werden, enthält das grösste Paket neu doppelt so viel Datenvolumen wie bisher zum gleichen Preis. Statt 10 GB umfasst das Angebot neu 20 GB zum Preis von 59.90 Franken:

Mehr Roaming in den blue Mobile Abos S und L

Good News für alle blue Mobile S und L Kunden: Ab dem 1. Juli 2025 profitieren alle blue Mobile S Kunden von 1 GB Datenroaming pro Monat für die Nachbarländer Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Zusätzlich sind neu 100 MB pro Monat für alle übrigen Roaming-Zonen rund um den Globus enthalten. Auch alle blue Mobile L Kunden profitieren zum gleichen Preis von noch mehr Roaming: Neu sind zusätzlich 10 GB Datenvolumen pro Jahr in den USA, Kanada, Türkei, Albanien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien enthalten sowie 2,5 GB pro Jahr für alle übrigen Roaming-Zonen rund um den Globus.