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Patrick Hediger
17. Dez 2024
Lesedauer 3 Min.

IT-Outsourcing

Swisscom übernimmt Data Center Bonvillars

Swisscom Unternehmenskunden profitieren ab sofort von erweiterten Data Center Kapazitäten in der Romandie. Die ICT-Anbieterin übernimmt das Data Center Bonvillars von Philip Morris bei Yverdon-les-Bains, um den steigenden Bedarf an Colocation-Dienstleistungen zu decken.
© (Quelle: Swisscom)

Das Data Center Bonvillars ergänze die Data Center-Landschaft von Swisscom um einen Standort in der Romandie und biete Unternehmen eine weitere Option, um georedundante Data Center-Architekturen mit Swisscom zu realisieren. Die Datenhaltung in der Schweiz sei garantiert, wie Swisscom mitteilt.

Die Nachfrage nach sicheren, flexiblen und zuverlässigen Rechenzenterlösungen wächst stetig, denn der Betrieb eigener Rechenzentren ist für Unternehmen aufwändig und bindet Kapital sowie IT-Know-how. Swisscom registriert, dass Unternehmen nebst der Verschiebung in die Cloud, einen Teil ihrer IT aus Resilienz-Gründen in der Schweiz behalten. Hierfür sind Colocation-Dienstleistungen eine ideale Lösung. Mit dem Rechenzenter Bonvillars bietet Swisscom Unternehmen eine hochsichere und leistungsstarke Infrastruktur für ihre geschäftskritischen Anwendungen und Daten. Das Data Center wird Teil des umfangreichen Portfolios von Swisscom für den steigenden Bedarf an IT-Outsourcing von Unternehmen.

Höchste Verfügbarkeit und Schutz für Daten dank bewährten Sicherheitsstandards

Um Auslastungsspitzen zu bewältigen oder die Performance punktuell zu erhöhen, können Unternehmen in Bonvillars flexibel und kosteneffizient Kapazitäten buchen – Datenhaltung Schweiz garantiert. Im Data Center Bonvillars sind Unternehmensdaten sicher aufgehoben und 7x24 Stunden überwacht. Mit modernsten Technologien und dank einem hoch-verfügbaren Versorgungsdesign sorgt Swisscom für Sicherheit, Verlässlichkeit und Ausfallsicherheit. Das Data Center in Bonvillars ergänzt das bestehende Portfolio von Swisscom und ermöglicht georedundante Lösungen mit dem umfassenden Netzwerk an Swisscom Rechenzentren in der Schweiz: Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano, Zürich. Dies erhöht die Ausfallsicherheit und sorgt dafür, dass Unternehmensdaten stets verfügbar sind.

IT nachhaltig und energieeffizient betreiben

Swisscom setzt bei ihren Rechenzentren auf Energieeffizienz. Dies ermöglicht Unternehmen, ihren CO2-Ausstoss zu reduzieren. Auch im Data Center Bonvillars setzt Swisscom auf 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen, kühlt weitestmöglich mit Umgebungskälte und ergänzt die Stromversorgung am Standort mit Photovoltaik.

Thomas Wettstein, Head of IT Solutions, Swisscom Business Customers: „Mit dem Data Center Bonvillars bieten wir unseren Kunden künftig noch mehr Flexibilität und Sicherheit für ihre Daten in der Westschweiz. Wir freuen uns darauf, unsere Kapazitäten zu erweitern und als vertrauenswürdige Partnerin für ICT-Lösungen zu agieren.“

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