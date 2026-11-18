Geodaten sind in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft und des Alltags unverzichtbar geworden. Sie dienen unter anderem der Planung von Infrastrukturen und Verkehr, der Raumplanung, dem Umweltschutz, der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, der Gefahrenprävention sowie der Unterstützung der Behörden in Krisensituationen.

Gemeinsame Plattform für offizielle Geoinformationen

Diese erste Version von SWISSGEO, verfügbar unter swissgeo.ch, konzentriert sich auf die Suche, das Entdecken, die Visualisierung und die Verbindung von Geoinformationen des Bundes und der Kantone. Sie umfasst insbesondere Geodaten des Bundes (geo.admin.ch) und harmonisierte kantonale Geodaten (geodienste.ch).

Mit dieser neuen Plattform erhalten die Nutzerinnen und Nutzer einen vereinfachten Zugang zu den offiziellen Geoinformationen der Schweiz. Sie können diese suchen und darauf zugreifen, ohne zuvor wissen zu müssen, welche Behörde die Daten erhebt oder zur Verfügung stellt.

Eine langjährige Zusammenarbeit

SWISSGEO ist Teil einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen zur Weiterentwicklung der Nationalen Geodaten-Infrastruktur (NGDI). Städte, Gemeinden und zahlreiche öffentliche Einrichtungen tragen ebenfalls dazu bei, indem sie Geoinformationen produzieren, veröffentlichen und nutzen.

Die nationale Geoplattform soll schrittweise die Daten, Dienste und Werkzeuge der NGDI in einer gemeinsamen, kohärenten und leicht zugänglichen Umgebung zusammenführen und vernetzen. Die NGDI verbindet die Akteure, Geodaten, Geodienste, Metadaten und Standards, die für eine koordinierte Nutzung von Geoinformationen in der Schweiz erforderlich sind. SWISSGEO verleiht ihr eine gemeinsame öffentliche Identität und einen nationalen Zugangspunkt.

Die Geoplattform wird von swisstopo und der Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen (KGK) in enger Zusammenarbeit mit weiteren Partnern der NGDI entwickelt und betrieben. Jeder Datenproduzent bleibt für den Inhalt, die Aktualisierung und die Qualität seiner Daten verantwortlich.

Schrittweise Einführung von swissgeo.ch

Die Lancierung von swissgeo.ch ist der erste sichtbare Schritt einer umfassenderen Weiterentwicklung NGDI. Die Daten, Dienste und Infrastrukturen der Partner werden schrittweise unter der neuen gemeinsamen Identität SWISSGEO miteinander vernetzt.

Das Angebot von swissgeo.ch ist derzeit vom Funktionsumfang noch begrenzt. Die Plattform wird jedoch entsprechend den Bedürfnissen und den mit den Partnern festgelegten Prioritäten laufend erweitert. Während der Übergangsphase bleiben www.geo.admin.ch, www.geodienste.ch und www.geocat.ch weiterhin verfügbar, um den Zugang zu den bestehenden Diensten zu gewährleisten. Die entsprechenden Dienste werden schrittweise integriert und weitere Systeme unter der Identität SWISSGEO vernetzt.

SWISSGEO setzt mehrere Ziele der Schweizer Geoinformationsstrategie um: Geodaten besser miteinander vernetzen, ihre Nutzung erleichtern sowie offene und gemeinsame Geoplattformen entwickeln. Die Umsetzung stützt sich auf die Zusammenarbeit zwischen dem Koordinationsorgan für Geoinformation des Bundes (GKG), der Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen (KGK), swisstopo und den weiteren Partnern der NGDI.

