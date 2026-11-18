Xiaomi schickt seine beiden neuen Flaggschiff-Smartphones 18 Pro und 18 Pro Max ins Rennen. Sie sind mit einem gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützten Gehäuse in Blau, Rot, Schwarz und Weiss verfügbar. Es gibt jeweils zwei Speichervarianten: Mit 256 GB Datenspeicher kostet das Pro mit 6,4-Zoll-Display 1399 Euro und mit 512 GB 1599 Euro. Für die Pro-Max-Versionen mit dem grösseren 6,9-Zoll-Bildschirm ruft Xiaomi jeweils 200 Euro mehr auf. Im Schweizer Mi-Store ist bis jetzt nur das Pro-Modell mit 256GB für 1399 Franken gelistet.

Besonders auffällig ist das erstmals in Europa verfügbare «Back Display»: Der zweite Amoled-Bildschirm ist zusammen mit der Kameraeinheit unter einem Glas im oberen Bereich der Rückseite platziert. Er nutzt dasselbe Panel wie der Hauptbildschirm mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Nits und bietet eine variable Bildwiederholrate von bis 120 Hz. Das individuell gestaltbare Display zeigt Nachrichten an und wird als Sucher der Kamera eingesetzt, was das Erstellen von Selfies und Vlogs mit den rückwärtigen Kameras erleichtern soll. Mit dem KI-Dolmetscher sollen die beiden Displays zum Übersetzungswerkzeug in Echtzeit werden: Bei Gesprächen von Angesicht zu Angesicht erscheint die Sprache jeder Person auf der jeweiligen Displayseite.

Nach Samsung baut jetzt auch Xiaomi ein Display mit einem Privacy-Modus ein, der den Blickschutz auf Hardware-Ebene bietet. Bei aktiviertem Modus werden die regulären Displaypixel ausgeschaltet. Eigens dafür vorgesehene Privacy-Pixel mit einem engeren Betrachtungswinkel bleiben aktiv und erschweren so den seitlichen Einblick. Dank der unabhängigen RGB-Subpixelarchitektur von HyperRGB 2.0 soll die Darstellung bei normaler Nutzung scharf und farbintensiv bleiben.

Kameratechnik von Leica

Zum fünfjährigen Bestehen seiner Partnerschaft mit Leica verwendet Xiaomi ein Dual-200-Megapixel-Kamerasystem. Die Hauptkamera kombiniert das Leica UltraPure Optical Design mit einem Leica Summilux-Objektiv mit einer Lichtstärke von f/1,67. Im Teleobjektiv vereint das neue Power-Prism-Periskopmodul Lichtumlenkung und Fokussierung in einer einzigen optischen Komponente. So soll es 177 Prozent mehr Licht einfangen als andere Pro-Max-Modelle auf dem Markt.

Die beiden Kameras verfügen jeweils über einen 200-Megapixel-Sensor: einen 1/1,28 Zoll Hauptsensor und einen 1/1,56 Zoll Sensor im Periskop-Teleobjektiv. Beim Pro Max erweitert Light Fusion 960L den Dynamikumfang der Hauptkamera auf 16,2 EV und soll so für eine differenzierte Wiedergabe bei Gegenlicht sorgen. Für Videoproduzenten bietet die Xiaomi 18 Pro Serie 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 fps in Dolby Vision sowie 10-Bit-Log und 8K-Aufnahmen mit bis zu 30 fps.

Beim Prozessor wird ebenfalls nicht gespart, denn Xiaomi verbaut die neue Qualcomm-Flaggschiff-Plattform: Im 18 Pro Max kommt die Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Plattform zum Einsatz, die durch eine aufwändige Kühlung auch Gamer begeistern soll. Das Xiaomi 18 Pro nutzt die etwas schwächere Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mobile Plattform. In beiden Modellen stehen 12 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung.

Der Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einem Siliziumanteil von 28 Prozent ermöglicht eine hohe Akkukapazität in einem relativ kompakten Gehäuse. Das Xiaomi 18 Pro Max ist mit einem Akku mit 7.050 mAh ausgestattet und unterstützt HyperCharge mit bis zu 100 W kabelgebunden und 50 W kabellos. Das Xiaomi 18 Pro bietet eine Akkukapazität von 6.000 mAh und unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 90 W sowie kabelloses HyperCharge mit bis zu 50 W.