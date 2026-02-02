SwissIX erreicht erstmals über 1 Terabit pro Sekunde Datenverkehr

Der historische Peak von 1.01 Terabit pro Sekunde wurde am 28.01.2026 um 21:19 CET gemessen. Damit ist SwissIX – im 25. Jahr seines Bestehens – der 77. Internet-Knotenpunkten weltweit (von über 1’000 existierenden IXPs), der diese Schwelle überschritten hat.

Besonders bemerkenswert ist laut SwissIX das starke Wachstum: In den vergangenen zwei Jahren ist der über SwissIX abgewickelte Datenverkehr um rund 50 % gestiegen, allein im Jahr 2025 betrug das Wachstum 28 %. Zum Vergleich: Der globale Internet-Traffic nahm im Zeitraum 2023–2025 um rund 36 % zu – SwissIX wuchs damit deutlich über dem internationalen Durchschnitt.

Garant für Performance und Resilienz

„Hochperformanter, direkter Datenaustausch zwischen globalen Inhaltsanbietern wie Streaming-Plattformen, Content-Delivery-Netzwerken und Cloud Services einerseits sowie lokalen Internet Service Providern andererseits ist ein zentrales Element moderner digitaler Infrastrukturen“, sagt Arist Volger, Peering Development Manager bei SwissIX. „SwissIX sorgt dafür, dass der Datenverkehr mit sehr niedrigen Latenzzeiten, höchster Stabilität und maximaler Ausfallsicherheit abgewickelt werden kann – letztlich dient dies allen Nutzern in der ganzen Schweiz.“

Weiteres Wachstum bereits projektiert

Um das anhaltende Wachstum auch in den kommenden Jahren zu unterstützen, wird SwissIX im ersten Halbjahr 2026 seine verkehrsstärksten Standorte auf eine 400G-Architektur erweitern. Zudem nimmt SwissIX im ersten Quartal 2026 mit Genf einen neuen Austauschpunkt in Betrieb und stärkt damit die direkte Präsenz in der Westschweiz.