Switch verwaltet weiterhin die Internet-Domain .ch

Ausschlaggebend für den Entscheid, die Funktion der Registerbetreiberin erneut an Switch zu übertragen, waren die betriebliche Kontinuität, die erfüllten Sicherheitsanforderungen und die Zufriedenheit der Akteurinnen und Akteure auf dem Markt. Der neue Vertrag tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Als Registerbetreiberin ist Switch für die technische und administrative Verwaltung der Internet-Domain .ch zuständig. Für die Verlängerung dieses Mandats, das Ende 2026 ausläuft, sprechen mehrere Gründe. Zum einen anerkennt das BAKOM die zentrale Bedeutung einer kontinuierlichen, sicheren und soliden Verwaltung der Internet-Domain .ch. Dadurch werden Verfügbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit aller digitalen Dienste, die auf .ch-Internetadressen beruhen, direkt gefördert und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden in die digitale Schweiz gestärkt. Zum anderen ging aus einer vom BAKOM im März 2025 durchgeführten Umfrage hervor, dass die Akteurinnen und Akteure auf dem Markt für Internet-Domain-Namen in der Schweiz sehr zufrieden sind mit den Leistungen, die Switch im Rahmen ihres Auftrags erbringt. Niemand sprach sich gegen die Fortsetzung der Zusammenarbeit aus.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse und gestützt auf das Fernmeldegesetz hat das BAKOM beschlossen, die Funktion der Registerbetreiberin für .ch direkt an Switch zu übertragen. Diese Vorgehensweise stellt die Kontinuität in der Verwaltung von Domain-Namen sicher. Ausserdem lassen sich so Mehrkosten, Unsicherheiten und Verzögerungen vermeiden, die ein Wechsel des operativen Betriebs mit sich bringen könnte.

Der neue Vertrag gilt zunächst für fünf Jahre und kann einmalig verlängert werden. Die delegierten Aufgaben bleiben praktisch unverändert. Das BAKOM hat den Leistungskatalog geringfügig angepasst, um namentlich die Sicherheit der Internet-Domain .ch zu erhöhen und Cyberkriminalität konsequenter zu bekämpfen.

Übertragung der Funktion der Registerbetreiberin

Seit 2003 ist Switch im Auftrag des Bundes als Registerbetreiberin der Domain .ch tätig. Sie verwaltet die nationale Datenbank der .ch-Domain-Namen und stellt die elektronische Verknüpfung mit dem weltweiten Domain-Namen-System (DNS) sicher. In ihrer Funktion als Registerbetreiberin darf Switch selbst keine .ch-Internetadressen an Endkundinnen und Endkunden verkaufen.

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2016 hatte Switch den Leistungsauftrag für einen Zeitraum von fünf Jahren (2017–2021) erhalten. Vertragsgemäss wurde dieses Mandat um fünf Jahre bis 2026 verlängert. In dieser Zeit hat Switch insbesondere die Sicherheitsmassnahmen sowie die Bekämpfung der Cyberkriminalität verstärkt und damit dazu beigetragen, dass die Domain .ch heute im europäischen Vergleich eine der sichersten ist.