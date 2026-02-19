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Boris Boden
19. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Marktzahlen

Tablet-Verkäufe steigen 2025 um zehn Prozent

Im vergangenen Jahr hat sich das weltweite Geschäft mit Tablets erneut gut entwickelt. Die Dominanz von Apple nahm auf diesem Markt noch weiter zu.
© (Quelle: Apple)

Der weltweite Tablet-Markt setzte 2025 seiner Erholung fort: Laut den Marktforschern von Omdia wurden 162 Millionen Geräte abgesetzt, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark war das vierte Quartal mit 44 Millionen Verkäufen (plus 9,8 Prozent gegenüber Q4/2024). Zweistelliges Wachstum gab es über das Jahr hinweg in allen Regionen ausser Nordamerika.

Seit dem von der Pandemie getriebenen Boom im Jahr 2020 wurden nicht mehr so viele Tablets verkauft wie im vergangenen Jahr. Für 2026 rechnen die Marktforscher allerdings mit Problemen, da aufgrund des Chipmangels die Preise steigen dürften. Am wenigsten dürften davon die oberen Preissegmente betroffen sein.

Das müsste Apple weiter in die Hände spielen, schon im vierten Quartal 2025 baute die Marke mit ihren iPads die Dominanz weiter aus: Der Marktanteil stieg im Jahresvergleich von 42,3 auf 44,9 Prozent, da die Verkäufe im 16,5 Prozent anstiegen. Der Verfolger Samsung verkaufte gegen den Markttrend 9,2 Prozent weniger Tablets und fiel beim Marktanteil von 17.8 auf 14,7 Prozent.

Profitieren konnten die weiteren Anbieter: Lenovo steigerte die Verkäufe um 36,2 Prozent, was den globalen Marktanteil von 7,1 auf 8,8 Prozent steigen liess. Auch Huawei legte beim Absatz um 14,8 Prozent deutlich zu und kam auf einen Anteil von 6,9 Prozent. Auf Platz fünf folgte Xiaomi, wo das Wachstum mit 10,1 Prozent etwas schwächer ausfiel und den Marktanteil bei 6,4 Prozent stagnieren liess. Diese Reihenfolge im vierten Quartal entspricht laut Omdia auch dem Abschneiden der Top-Five-Hersteller im Gesamtjahr 2025.

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