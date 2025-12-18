Taskforce Drohnen erprobt Technologiereife von Angriffs- und Abwehrdrohnen

Die technischen Erprobungen werden von der Taskforce Drohnen durchgeführt mit Beteiligung des Bundesamts für Rüstung armasuisse, der Schweizer Armee und weiteren Partner. Sie soll den Fähigkeitsaufbau des Militärs im Drohnenbereich beschleunigen und Industrie, Wissenschaft und Militär zusammenbringen.

Ziel der technischen Erprobungen ist es, Fähigkeiten und den technologischen Reifegrad kleiner Angriffs- und Abwehrdrohnen unter realen Bedingungen zu beurteilen und ihre militärischen Einsatzmöglichkeiten zu prüfen. Die Erprobungen sind Teil einer Markterkundung und einer qualitativen Abschätzung. Sie zeigen, welche Technologien bereits einsatznah funktionieren, wo Grenzen bestehen und in welchen Bereichen die Industrie weiterentwickeln muss.

In vordefinierten Flugszenarien werden Steuerbarkeit, Robustheit, Reaktionsverhalten und die Wirksamkeit der Angriffs- und Abwehrdrohnen geprüft. Die Drohnen fliegen ohne Wirkmittel oder mit inerten Nutzlasten.