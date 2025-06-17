Tastatur-Case Logitech Flip Folio für neuere iPads

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tastatur-Cases für das iPad bietet diese kompakte Bluetooth-Tastatur im Full-Size-Format mehr Flexibilität, sodass Nutzer ihr Setup individuell einrichten und positionieren können.

Wenn Nutzer die Tastatur nicht benötigen, können sie diese magnetisch auf der Rückseite des Cases befestigen und so ganz einfach verstauen. Ausserdem schützt das Case sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des iPads – ideal für unterwegs, wenn man es unter den Arm klemmen oder in die Tasche stecken möchte. Dank der Möglichkeit, mehrere Geräte zu koppeln, lassen sich iPad, Smartphone und andere Bluetooth-fähige Geräte problemlos wechseln, sodass mit Flip Folio eine nahtlose Konnektivität über das gesamte Ökosystem hinweg gewährleistet ist.

Nachhaltig konzipiert

Bei der Entwicklung des Flip Folio wurden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt: Die Modelle >>Graphite<< und >>Midnight Black<< bestehen zu mindestens 37 % aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff und geben so Altkunststoffen eine neue Verwendung. Das Aluminium wird mit CO₂-armen Verfahren hergestellt und sämtliche Papierverpackungen stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC™-zertifizierten oder kontrollierten Quellen.

Verstaubare Tastatur: Kabellose Bluetooth-Tastatur, die sich magnetisch an der Rückseite des iPads befestigen lässt

Doppelter Schutz: Das Case schützt die Vorder- und Rückseite des iPads vor Stössen und Kratzern

Flexible Nutzung: Verstellbarer Ständer auf der Rückseite des Cases (mit kompakter Aufstellfläche)

Konnektivität: Kopplung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig und einfacher Wechsel

Hoch- und Querformat: Das iPad lässt sich so positionieren, dass es optimal für die Arbeit, das Scrollen durch Social Media oder das Schauen von Videos geeignet ist.

Kompatibilität:

13 Zoll: iPad Pro (M4) und iPad Air (M2 & M3)

11 Zoll: iPad Pro (M4), iPad Air (M2 & M3) und iPad Air (5. Generation)

Preise und Verfügbarkeit

Das Flip Folio für das 13-Zoll-iPad Pro und das iPad Air ist zum Preis von CHF 199 erhältlich. Die Version für das 11-Zoll-iPad Pro und das iPad Air kostet CHF 179. Das Tastatur-Case wird in zwei stilvollen Farben erhältlich sein: