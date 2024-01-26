Teams-Meetings ab sofort im 3D-Ambiente

Microsofts VR-Chatroom für 3D-Avatare, das bereits 2021 angekündigte "Mesh", ist ab sofort in Teams verfügbar. Das hat der kalifornische Software-Gigant heute, Donnerstag, bekanntgegeben. Mit der Integration können insbesondere Geschäftskunden ihre Teams-Meetings über 3D-Avatare im futuristischen 3D-Ambiente stattfinden lassen - eine Alternative also zu herkömmlichen Video-Calls.

"Authentische Verbindungen"

Laut Microsoft-Teams-Vizepräsidentin Nicole Herskowitz soll die Mesh-Integration "tiefe zwischenmenschliche Beziehungen" fördern. Ziel sei es, "authentische Verbindungen" über 3D-Umgebungen trotz Home-Office für Mitarbeiter zu ermöglichen. Beispielgebend für die erfolgreiche Nutzung dieses Features in Unternehmen führt Microsoft seinen Kunden Accenture an.

Das neue Teams-Feature basiert zumindest zum Teil auch auf der Arbeit von Altspace VR, schreibt "golem.de". Microsoft hatte den Virtual-Reality-Chatroom 2017 übernommen und das Produkt im vergangenen Jahr eingestellt, um sich eigenen Angaben nach stärker auf Mesh zu fokussieren.

(www.pressetext.com)