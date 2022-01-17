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Claudia Maag
17. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

TeleGuard: Backup erstellen – so gehts

Sie können mit dem Messenger aus der Schweiz eine Sicherung erstellen. Damit können Sie beispielsweise die TeleGuard-ID samt Nachrichten auf einem anderen Gerät nutzen.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp)

Der Schweizer Messenger TeleGuard wird von den Machern der hiesigen Suchmaschine Swisscows betrieben. Wer es nicht möchte, muss bei der Registrierung bei diesem Messenger weder ihre/seine Telefonnummer, noch eine E-Mail-Adresse angeben.

Sie können mit dem Messenger ein Backup erstellen, das mit einem Passwort geschützt wird.

Korrektur 17.01.22/14 Uhr:

Das Backup wird nicht lokal auf dem Gerät gespeichert, sondern verschlüsselt auf dem Server aufbewahrt. 

Die Sicherung kann unter anderem dazu verwendet werden, die TeleGuard-ID samt Nachrichten auf einem anderen Gerät zu verwenden. Vergessen Sie das Passwort nicht, denn in diesem Fall können Sie das Backup nicht mehr wiederherstellen.

  1. Tippen Sie oben rechts auf das Hamburger-Menü.
  2. Hier gehts zu Einstellungen.
  3. Anschliessend wählen Sie Backup aus.
  4. Zuoberst finden Sie den Menüpunkt Backup erstellen. Tippen Sie darauf.
  5. Geben Sie ein Passwort ein, wählen Sie eine Verfallszeit (zwingend, max. 30 Tage) und tippen anschliessend auf die Schaltfläche Backup erstellen.

  6. Alternativ können Sie übrigens ein automatisches Backup aktivieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der TeleGuard-Version 1.9.0 durchgeführt. TeleGuard ist derzeit für Android- und iOS-Geräte verfügbar.

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