Tipps & Tricks
TeleGuard: Backup erstellen – so gehts
Der Schweizer Messenger TeleGuard wird von den Machern der hiesigen Suchmaschine Swisscows betrieben. Wer es nicht möchte, muss bei der Registrierung bei diesem Messenger weder ihre/seine Telefonnummer, noch eine E-Mail-Adresse angeben.
Sie können mit dem Messenger ein Backup erstellen, das mit einem Passwort geschützt wird.
Korrektur 17.01.22/14 Uhr:
Das Backup wird nicht lokal auf dem Gerät gespeichert, sondern verschlüsselt auf dem Server aufbewahrt.
Die Sicherung kann unter anderem dazu verwendet werden, die TeleGuard-ID samt Nachrichten auf einem anderen Gerät zu verwenden. Vergessen Sie das Passwort nicht, denn in diesem Fall können Sie das Backup nicht mehr wiederherstellen.
- Tippen Sie oben rechts auf das Hamburger-Menü.
- Hier gehts zu Einstellungen.
- Anschliessend wählen Sie Backup aus.
- Zuoberst finden Sie den Menüpunkt Backup erstellen. Tippen Sie darauf.
- Geben Sie ein Passwort ein, wählen Sie eine Verfallszeit (zwingend, max. 30 Tage) und tippen anschliessend auf die Schaltfläche Backup erstellen.
- Alternativ können Sie übrigens ein automatisches Backup aktivieren.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der TeleGuard-Version 1.9.0 durchgeführt. TeleGuard ist derzeit für Android- und iOS-Geräte verfügbar.
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