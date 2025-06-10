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Boris Boden
10. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Kommunikationsnetz

Telekom beteiligt sich am europäischen Satellitenprojekt Iris²

Mit Iris² will die EU ein leistungsfähigen, sicheres und unabhängiges Satelliten-Kommunikationsnetz aufbauen. Die Deutsche Telekom beteiligt sich an diesem ambitionierten Projekt.
© (Quelle: Deutsche Telekom)

Unter dem Namen Iris² wird bis 2030 ein Netz von insgesamt 282 Satelliten mit globaler Abdeckung aufgebaut. Die EU soll dadurch eine sichere, leistungsfähige und vor allem von Elon Musks Starlink unabhängige Kommunikation bekommen. Entwickelt, aufgebaut und betrieben wird das System im Auftrag der EU vom Konsortium SpaceRISE, dem die Satellitennetzbetreiber SES, Eutelsat und Hispasat angehören.

Die Deutsche Telekom gab jetzt bekannt, dass sie sich mit ihren Kernthemen Konnektivität und IT-Infrastruktur am Projekt beteiligen wird. Das umfasst die Konzeption fortschrittlicher IT- und Rechenzentrumsdienste, sicherer Netzwerke (WAN) sowie eines 5G-Kernnetzes. Die Konnektivität aus dem All soll künftig zahlreiche Anwendungsbereiche unterstützen – darunter Überwachung, Zivilschutz, Krisenmanagement, den Schutz kritischer Infrastrukturen sowie Fragen der nationalen Sicherheit und Resilienz in Europa. Zudem soll es ein Breitbandangebot für Geschäftskunden geben.

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Telekommunikation
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