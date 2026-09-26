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Boris Boden
26. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Telekom führt eSIM-Plattform T-Travel für globales Reisen ein

Die Deutsche Telekom startet mit T-Travel ein neues eSIM-Produkt für internationale Reisende. Über die digitale Plattform können mobile Datenpakete für mehr als 200 Destinationen gebucht und sofort aktiviert werden.
Smartphone mit Weltkugel
© ChatGPT

Wer ausserhalb der EU mit seinem Smartphone surfen will, zahlt oft hohe Roaming-Gebühren. Diese lassen sich durch Datenpakete diverser Anbieter reduzieren, die per eSIM unkonpliziert und ohne Vertragsbindung auf die Geräte kommen. Ab dem 21. September bietet auch die Deutsche Telekom mit T-Travel ein solches Produkt für mehr als 200 weltweite Destinationen an. 

Es kann auch von jenen, die noch nicht Kunden des Netzbetreibers sind, gebucht werden. Die Telekom hat ein weltweites Mobilfunknetz mit rund 600 internationalen Partnern, oft auch mit 5G-Roaming. Der Service startet in zahlreichen weltweit und in Europa verbreiteten Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Kroatisch. Das Sprachangebot wird nach und nach erweitert.

Die Nutzung erfolgt vollständig digital über eine eSIM-fähige Infrastruktur. Reisende wählen aus vier verschiedenen Paketen das passende Datenpaket für ihr Reiseziel aus und können es bereits vor Reiseantritt aktivieren. T-Travel startet mit den vier Paketfamilien Lite, Standard, Max und Unlimited. Die Laufzeit kann je Angebot zwischen einem und 30 Tagen gewählt werden; Datenvolumen und Preis richten sich nach Destination und Reisedauer.

Nutzer können mehrere eSIM-Datenpakete zentral verwalten, beispielsweise für Familienmitglieder oder Mitreisende. Ein rund um die Uhr verfügbarer Kundenservice unterstützt bei Fragen zur Nutzung des Angebots. Für Telekom-Mobilfunkkunden ändert sich durch T-Travel nichts an der Nutzung und Buchung ihrer bisherigen Roamingangebote. Sie können ihre Datenpässe oder Roaming-Optionen weiterhin wie gewohnt über die bestehenden Telekom-Kanäle nutzen und buchen.

«Mit T-Travel schaffen wir ein einfach zugängliches Angebot für mobile Datennutzung auf Reisen. Gleichzeitig stärken wir die internationale Präsenz der Telekom-Marke und sprechen auch Menschen an, die bisher keine Mobilfunkkunden der Telekom sind», sagt Kerstin Baumgart, Geschäftsführerin Telekom Wholesale.

 

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