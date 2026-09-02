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Patrick Hediger
2. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

TWINT bringt Funktion Einkaufsliste direkt in die App

Mit der neuen Funktion «Einkaufsliste» ermöglicht TWINT über 6 Millionen Nutzern, ihre Einkäufe direkt in der App zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu teilen, vom Einkaufszettel bis zum nahtlosen Bezahlen.
© TWINT

Die neue Funktion «Einkaufsliste» setzt bereits vor dem Bezahlen an der Kasse an und unterstützt Nutzer bei der Einkaufsplanung.

Die Funktion ist ab sofort in der TWINT App verfügbar. Nutzer können beliebig viele Einkaufslisten erstellen und bei Bedarf mit anderen Personen teilen, beispielsweise für den gemeinsamen Haushalt, das Büro oder die nächste Veranstaltung. Dank intelligenter Suchfunktion und einem Katalog mit rund 1’500 Artikeln lassen sich Produkte schnell zur Liste hinzufügen. Nicht enthaltene Produkte können individuell erfasst werden.

Das Teilen einer Liste funktioniert in wenigen Sekunden: Weitere Personen können über einen Code zu einer Einkaufsliste eingeladen werden und gemeinsam Artikel hinzufügen oder als eingekauft abhaken. Alle Änderungen werden für die beteiligten Personen laufend synchronisiert, sodass jederzeit ersichtlich ist, welche Produkte bereits auf der Liste stehen oder schon abgehakt wurden. Hinzugefügte Produkte lassen sich direkt in der Liste als eingekauft markieren, bevor der Übergang zum Bezahlen mit TWINT nahtlos erfolgt.

Siehe auch: Alles über Twint

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