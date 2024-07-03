Teletext wird 40 Jahre alt

Teletext feiert am 3. Juli seinen 40. Geburtstag. 1984 ist das Jahr, in dem Apple Macintosh seinen ersten Personal Computer präsentierte, die erste Maus es ermöglichte, mit einem Computer zu interagieren, die erste CD-ROM, der Discman und Tetris erfunden wurden und mit dem Motorola Dynatac das erste kommerzielle Mobiltelefon auf den Markt kam. In der Westschweiz wurde Teletext 1985 eingeführt, ein Jahr später auch in der italienischsprachigen Schweiz.

Auch heute noch sehr gut genutzt

Der Teletext hat immer noch viele Anhänger. 2,5 Millionen nutzen den Teletext mindestens gelegentlich, 1,6 Millionen sogar mindestens einmal pro Woche – damit liegt Teletext in der Nutzung vor LinkedIn, Tik Tok und X.

Welche Länder haben noch Teletext?

Länder wie Grossbritannien, Irland und Belgien haben ihre traditionellen Teletext-Dienste im Laufe der Jahre eingestellt, meist aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Internets und digitaler Technologien, die umfassendere und interaktivere Informationsmöglichkeiten bieten.

Teletext gibt es nebst der Schweiz noch in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Norwegen, Finnland, Schweden, den Niederlanden, Tschechien und Polen.

Nachfolge-Technologie längst da

Die Nachfolge-Technologie für den Teletext gibt es bereits seit 2013: Sie heisst HbbTV («Hybrid broadcast broadband TV») und kann bei modernen und mit dem Internet verbundenen Fernsehern ganz einfach mit dem roten Knopf auf der Fernbedienung aktiviert werden. HbbTV verknüpft digitales Fernsehen mit dem Internet, sieht moderner aus, bietet neben dem Teletext in neuem Design auch Zusatzinformationen zum laufenden Programm, Live-Streams, Videos on Demand und vor allem auch viele Leistungen für sinnesbehinderte Menschen.