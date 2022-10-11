SBB
Test: So ist die neue SBB-Mobile-App
Seit Juni konnten Freiwillige das neue Design und ein paar neue Funktionen in der Test-App der SBB ausprobieren und Feedback geben. Jetzt ist es so weit und das modernere Layout wird in die reguläre SBB-Mobile-App eingepflegt. Ab sofort rollen die SBB das Update an 3,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer aus, wie es in einer Mitteilung heisst.
Was sind die Neuerungen?
Nebst frischerem Design ist hauptsächlich die Navigation neu. Die ehemals klobigen Kacheln im oberen Bereich wurden nun auf Tabs im unteren Bereich umgestellt. Dort finden Sie derzeit: Planen, Reisen, EasyRide, Billette & Abos, Shop & Services sowie das Profil.
Wann erhalte ich das Update?
Update 12.10.22
Die neue Version steht ab sofort im App Store und Google Play Store zum Download bereit. Bei einem iOS-Gerät (iOS 16.0.2/SBB-Mobile v12.4.0) ist sie am Dienstag, 11. Oktober 2022, bereits verfügbar. Jene mit Android-Smartphones brauchen etwas Geduld, denn laut SBB erfolgt der Rollout etappenweise und dauert bis Mitte November 2022. Bei unserem Android-11-Smartphone war es noch nicht verfügbar (v11.28.0 verfügt noch über das alte Layout).
Lesen Sie auf der letzten Seite, was PCtipp von der neuen SBB-Mobile-App hält.
Navigation in der neuen SBB-Mobile-App
Planen
Kürzlich wurde in der Test-App die Abfahrtstabelle aktualisiert, diese hat es in die finale SBB-Mobile-Version geschafft. Hier finden Sie den Fahrplan, den Touch-Fahrplan sowie die Karte.
Reisen
Neu ist es für Pendlerinnen und Pendler möglich, auf der Pendelstrecke nach Tag und Uhrzeiten individuell zugeschnittene Informationen zu Verspätungen oder Ausfällen per Push-Nachricht zu erhalten.
Freizeitreisende, die Einzelreisen durchführen möchten, können weiterhin eine aktive Benachrichtigung abonnieren.
28.10.22 Korrigenda
Sparfüchse finden Sparbillette schon länger in der SBB-Mobile-App, diese gibt es auch weiterhin in der neuen Version. Beispielsweise für die Strecke Zürich-Genf am 21. Oktober 2022 wurden gleich mehrere Spartickes angezeigt.
Wie Sie Ihre Pendelstrecke einrichten, ist übrigens hier anhand der SBB-Preview-App erklärt (Stand: 07.10.22), der Ablauf ist derselbe. Allerdings erhielt die Autorin am frühen Morgen des 11.10.22 eine Fehlermeldung in der iOS-Version, als sie eine neue Pendelstrecke hinzufügen wollte, später funktionierte es wieder.
EasyRide
Ja, EasyRide gibts (zum Glück) weiterhin. Und da die Autorin dies heute bereits ausprobieren konnte: Das Check-in-/Check-out-Ticket funktioniert auch in der neuen Version einwandfrei.
Billette & Abos
Wie bisher finden Sie hier den QR-Code und Infos zu Ihrem SwissPass, wenn Sie die App mit Ihrem SwissPass-Konto verknüpfen. Hier können Sie ihre Tickets dem Kondukteur vorweisen und Reisende können in diesem Tab auch eine Rückerstattung von Billetts beantragen.
Shops & Services
In der alten App gab es unter Schnellwahl bereits eine Handvoll Tickets zu kaufen. Neu haben Sie hier mehr Möglichkeiten. Und zwar gibts nicht nur Kurzstrecke und Einzelbillette oder Verbundtickets. Sondern auch den 4-Tagespass zum Halbtax und – yay! – Spartageskarten. Die Sparbillette für einzelne Strecken gibts aber nicht hier, sondern die finden Sie via Reisen bei einer gewählten Strecke. Ganz unten finden Sie die Kinder-Tageskarte, die Velo-Tageskarte und die Hunde-Tageskarte. Es sieht aus, als wären diese jetzt schon kaufbar, obwohl eigentlich erst für nächstes Jahr angekündigt, allerdings hat PCtipp keinen solchen Kauf abgeschlossen.
Unter Services finden Sie zum Beispiel Infos zu Reisegepäck oder Fundservice.
Profil
Dies war bisher via Hamburgermenü zu finden. Auch hier finden Sie Ihre persönlichen Daten und das Zahlungsmittel. Push-Nachrichten zu Störungen können Sie hier verwalten. Erwähnenswert ist Mitreisende, die Sie hier erfassen können. Unter Angebote und Werbung können Sie z. B. Werbeanzeigen in der App ausblenden (standardmässig aktiv).
Lesen Sie auf der nächsten Seite, was PCtipp von der neuen SBB-Mobile-App hält.
PCtipp meintUpdate 11.10.22/17:20 Uhr
Das neue Design samt Grafiken wirkt frischer und moderner – die bisherigen Kacheln waren etwas gar altmodisch. Kurz: Das Layout mit den Tabs im unteren Displaybereich gefällt. Allerdings wirkt die App derzeit auch ein wenig überladen, denn man hat jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist dies zu begrüssen, denn zum Beispiel den Ticketkauf möchte ich als SBB-Kundin komplett via App erledigen, dazu gehören auch Spar-Tageskarten oder Velobillets und die Erfassung von Mitreisenden. Die Autorin kann sich jedenfalls vorstellen, dass mit der Zeit einige Menüpunkte noch 'rausgekippt werden.
Positiv zu erwähnen ist, dass es endlich auch in der App Spartickets gibt – und man dafür nicht mehr auf die Webseite ausweichen muss. Beispielsweise für die Strecke Zürich-Genf am 21. Oktober wurden gleich mehrere Spartickes angezeigt.
Kinderkrankheiten: Während am frühen Dienstagmorgen die Pendelstrecken-Erstellung noch zu einer Fehlermeldung führte, funktioniert dies mittags einwandfrei. Die App wurde noch nicht bis ins letzte Detail geprüft, die Redaktorin ist aber gespannt, wie sich die SBB-Mobile-App in den nächsten Wochen in der Praxis bewähren wird.
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