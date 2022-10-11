Test: So ist die neue SBB-Mobile-App

Billette & Abos

Wie bisher finden Sie hier den QR-Code und Infos zu Ihrem SwissPass, wenn Sie die App mit Ihrem SwissPass-Konto verknüpfen. Hier können Sie ihre Tickets dem Kondukteur vorweisen und Reisende können in diesem Tab auch eine Rückerstattung von Billetts beantragen.

Shops & Services

In der alten App gab es unter Schnellwahl bereits eine Handvoll Tickets zu kaufen. Neu haben Sie hier mehr Möglichkeiten. Und zwar gibts nicht nur Kurzstrecke und Einzelbillette oder Verbundtickets. Sondern auch den 4-Tagespass zum Halbtax und – yay! – Spartageskarten. Die Sparbillette für einzelne Strecken gibts aber nicht hier, sondern die finden Sie via Reisen bei einer gewählten Strecke. Ganz unten finden Sie die Kinder-Tageskarte, die Velo-Tageskarte und die Hunde-Tageskarte. Es sieht aus, als wären diese jetzt schon kaufbar, obwohl eigentlich erst für nächstes Jahr angekündigt, allerdings hat PCtipp keinen solchen Kauf abgeschlossen.

Unter Services finden Sie zum Beispiel Infos zu Reisegepäck oder Fundservice.

Profil

Dies war bisher via Hamburgermenü zu finden. Auch hier finden Sie Ihre persönlichen Daten und das Zahlungsmittel. Push-Nachrichten zu Störungen können Sie hier verwalten. Erwähnenswert ist Mitreisende, die Sie hier erfassen können. Unter Angebote und Werbung können Sie z. B. Werbeanzeigen in der App ausblenden (standardmässig aktiv).

Lesen Sie auf der nächsten Seite, was PCtipp von der neuen SBB-Mobile-App hält.

PCtipp meint

Das neue Design samt Grafiken wirkt frischer und moderner – die bisherigen Kacheln waren etwas gar altmodisch. Kurz: Das Layout mit den Tabs im unteren Displaybereich gefällt. Allerdings wirkt die App derzeit auch ein wenig überladen, denn man hat jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist dies zu begrüssen, denn zum Beispiel den Ticketkauf möchte ich als SBB-Kundin komplett via App erledigen, dazu gehören auch Spar-Tageskarten oder Velobillets und die Erfassung von Mitreisenden. Die Autorin kann sich jedenfalls vorstellen, dass mit der Zeit einige Menüpunkte noch 'rausgekippt werden.

Positiv zu erwähnen ist, dass es endlich auch in der App Spartickets gibt – und man dafür nicht mehr auf die Webseite ausweichen muss. Beispielsweise für die Strecke Zürich-Genf am 21. Oktober wurden gleich mehrere Spartickes angezeigt.

Kinderkrankheiten: Während am frühen Dienstagmorgen die Pendelstrecken-Erstellung noch zu einer Fehlermeldung führte, funktioniert dies mittags einwandfrei. Die App wurde noch nicht bis ins letzte Detail geprüft, die Redaktorin ist aber gespannt, wie sich die SBB-Mobile-App in den nächsten Wochen in der Praxis bewähren wird.