Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Aug 2025
Lesedauer 3 Min.

KLS

Texte der Bundesverwaltung zugänglicher machen

Das Kompetenzzentrum Leichte Sprache feiert das einjährige Bestehen. Mit dieser Initiative wird die Inklusion von Personen mit Behinderungen gefördert, die eine Leseschwäche haben, indem Informationen der Verwaltung in Leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden.
© (Quelle: KLS)

Im Rahmen der Behindertenpolitik 2023–2026 hat der Bundesrat mehrere Schwerpunktprogramme zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen initiiert. Angestrebt werden Verbesserungen in der Arbeitswelt und beim Wohnen oder auch ein besserer Zugang zu den digitalen Dienstleistungen des Bundes. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen die volle, unabhängige und gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Inklusion dank Leichter Sprache

Vor diesem Hintergrund wurde vor einem Jahr das Kompetenzzentrum Leichte Sprache (KLS) gegründet, das beim Sprachdienst des Eidgenössischen Departement des Innern angesiedelt ist. Drei Spezialistinnen für Übersetzung und Leichte Sprache in Deutsch, Französisch und Italienisch vereinfachen bestehende Informationen der gesamten Bundesverwaltung, die Menschen mit Behinderungen direkt betreffen oder dazu beitragen, deren Teilhabe an der Gesellschaft zu stärken. Konkret geht es etwa darum, schwierige Wörter, Passivkonstruktionen und Negationen zu vermeiden, auf Methapern zu verzichten und Ausssagen mit Beispielen zu illustrieren. Unter den Texten, die in Leichter Sprache zur Verfügung stehen, sind Erläuterungen zum Elektronischen Patientendossier, zur Inklusions-Initiative, zur umfassenden Beistandschaft und zu Naturgefahren.

Ein Gewinn für Menschen mit Leseschwierigkeiten

Von Texten in Leichter Sprache profitieren auch Menschen mit eingeschränkten Lesekompetenzen, z. B. Fremdsprachige oder Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. In der Schweiz sind 22 Prozent der Bevölkerung betroffen. Neben der Übersetzungstätigkeit arbeitet das KLS zudem mit Fachleuten zusammen, die sich in der Schweiz auf Leichte Sprache spezialisiert haben, insbesondere an Universitäten, und es verfolgt die technologischen Entwicklungen und die Forschung in dem Bereich. So evaluiert es die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet, um Texte zu vereinfachen.

Inhalt

Kommentare

Gesellschaft Digitalisierung Politik KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare