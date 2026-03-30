Ticinocom in Partnerschaft mit NordVPN

Mit dieser Initiative wird Ticinocom zum ersten Anbieter in der Schweiz, der einen solchen Service für seine Kundschaft bereitstellt. Der neue Dienst Cyber Secure by NordVPN ist seit dem 20. März als Zusatzoption zu jedem Internet- oder Mobilabo für CHF 4.90 pro Monat verfügbar.

Der Dienst Cyber Secure by NordVPN verbessere nicht nur die Online-Sicherheit der Nutzer, sondern sorge auch für mehr Sicherheit beim Surfen im Internet. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe und die Verbreitung von Malware hat der Schutz persönlicher Daten für Konsumenten und Unternehmen höchste Priorität.

Zu den neuesten Funktionen gehört auch die Anrufschutz-Funktion, die potenziell betrügerische Anrufe in Echtzeit erkennt und kennzeichnet, indem sie die Reputation der eingehenden Nummer analysiert, ohne auf Gesprächsinhalte zuzugreifen. Diese Funktion ist derzeit auf Android-Geräten verfügbar und stellt einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung der digitalen Sicherheit dar, auch über die reine Internetnutzung hinaus.

Weitere Informationen zu Cyber Secure by NordVPN sowie zur Aktivierung des Dienstes finden Interessierte unter https://ticino.com/nordvpn oder beim Kundendienst von Ticinocom SA.