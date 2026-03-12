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Patrick Hediger
12. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Personalie

Tina Rodriguez wird CEO ad interim bei Zattoo

Der Verwaltungsrat von Zattoo ernennt Tina Rodriguez per 1. April 2026 zur CEO ad interim. Sie folgt auf Roger Elsener.

Tina Rodriguez

© (Quelle: Zattoo)

Roger Elsener verläss das Unternehmen per 30. April 2026 auf eigenen Wunsch,  um die Position des Direktors des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu übernehmen. Mit dieser Ernennung aus den eigenen Reihen will Zattoo sicherstellen, dass die eingeschlagene Strategie konsequent weitergeführt wird.

Roger Elsener war seit Oktober 2024 CEO von Zattoo und setzte in dieser Zeit wichtige strategische Impulse. Unter seiner Leitung stärkte das Unternehmen seine Marktposition durch neue Partnerschaften und Wachstumsinitiativen. Dazu zählen unter anderem Kooperationen im Ad Sales mit HBO Max und Paramount+, neue Plattformpartner wie Digitec Galaxus, Waoo, Kabelnoord und WWZ sowie die Integration der Mediatheken von ARD und ZDF. Die eingeschlagene Strategie wird nun unter der Führung von Rodriguez in enger Abstimmung zwischen Verwaltungsrat, Management und dem gesamten Zattoo-Team konsequent fortgesetzt.

Mit Tina Rodriguez übernimmt eine erfahrene internationale Managerin die operative Führung. Sie ist seit Januar 2026 als Chief Consumer Officer bei Zattoo tätig und verantwortet das Direct-to-Consumer-Geschäft sowie Corporate Communications. Zuvor war sie in leitenden Funktionen bei Liberty Global, Sunrise, UPC Schweiz, Unity Media und weiteren Unternehmen tätig. Ihr Fokus lag dabei insbesondere auf Customer Experience, Entertainment-Produkten und Wachstumsprogrammen.

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