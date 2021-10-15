Tolino stellt E-Book-Reader Vision 6 vor

Zwei Jahre, nachdem Tolino unter anderem den Tolino Vision 5 vorstellte (unser Test), präsentiert der E-Book-Reader-Hersteller einen Nachfolger: den Tolino Vision 6. Das Format (7 Zoll) blieb gleich, das Design ist sehr ähnlich wie beim Vision 5.

Mehr Speed

Was die Redaktorin jedoch freut: Nachdem letztes Jahr hauptsächlich an der Plattform gearbeitet wurde, erhält der E-Book-Reader nun hardwareseitig ein paar Verbesserungen. Ein neuer Quad-Core-Prozessor (AllWinner-B300-Quad Core-Prozessor, 1,8 GHz) soll die Performance steigern, was laut Tolino alles beschleunigt. Unter der Haube wurde ein 1500-mAh-Akku verbaut.

Neue Displaygeneration

Zwar blieb das Format gleich, aber die Display-Generation wurde ausgetauscht. Der Hersteller spricht von einer 20 Prozent kürzeren Reaktionszeit des E-Ink-Displays. Es bietet eine HD-Auflösung (1264 × 1680 Bildpunkten, 300 ppi) mit 16 Graustufen und sowohl Hoch- als auch Querformat. Ausserdem gibts die automatische Display-Rotation. Damit können Sie flexibel entweder im Hoch- und Querformat lesen. Wer Auto-Flip nicht mag: Beim Testgerät, das dem PCtipp zur Verfügung gestellt wurde, erkennt der Vision 6 zwar sofort, dass die Autorin das Gerät dreht, der Inhalt wird aber nicht automatisch gedreht. Stattdessen wird ein Dreh-Symbol angezeigt, über das man manuell den Inhalt an z.B. das Querformat anpassen kann. So wird versehentliches Drehen verhindert.