Powered by Toyota
Der Toyota bZ4X revolutioniert das elektrische Fahrerlebnis
Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, und Toyota setzt mit dem brandneuen bZ4X neue Massstäbe in Bezug auf Elektromobilität. Als erstes rein elektrisches SUV des Herstellers vereint der Toyota bZ4X modernes Design, innovative Technologie und nachhaltige Performance zu einem einzigartigen Fahrerlebnis.
Das Elektroauto basiert dabei auf einer von Grund auf neu entwickelten Plattform, die das jahrelange Know-how von Toyota widerspiegelt. Dazu gehört auch die Batterie, die so gut ist, dass Toyota eine Herstellergarantie von bis zu zehn Jahren anbietet.
Eleganz trifft auf SUV
Der frische Wind in der Elektroautowelt fängt bereits beim Design des Toyota bZ4X an. Das Äussere beeindruckt mit einer eleganten Silhouette, die von klaren Linien und dynamischen Proportionen geprägt ist. Einen einzigartigen Look erhält das Fahrzeug durch die markante «Hammerkopf»-Front, die mit ihren schlanken LED-Scheinwerfern auffällt, Bild 1. Dies verleiht dem Stromer ein futuristisches Aussehen, das auffällt. Die ausgestellten Radläufe und die grossen Räder betonen den robusten SUV-Charakter. Trotzdem hat Toyota die Effizienz immer im Blick: Das aerodynamische Design sorgt für einen möglichst kleinen Luftwiderstand, was natürlich der Reichweite zugutekommt.
Komfortabler Innenraum
Ein Blick in den Innenraum zeigt eine Wohlfühlatmosphäre, die durch hochwertige Materialien und ein durchdachtes Raumkonzept geschaffen wird. Toyota spricht von «skandinavisch inspirierten Oberflächen»: reduziert, aber modern und elegant, Bild 2. Der grosszügige ausgelegte Innenraum bietet insgesamt Platz für fünf Personen. Grosse Personen wird es freuen, dass der zB4X dank des langen Radstands viel Beinfreiheit bietet.
Beim Cockpit setzt Toyota auf ein 7-Zoll-Display, bei dem alle wichtigen Informationen auf einen Blick erfasst werden können. Die intuitive Bedienung sorgt dafür, dass man sich sofort zurechtfindet.
Wenn Sie das Fahrgefühl noch weiter optimieren möchten, sollten Sie das optionale Panoramadach in Betracht ziehen: Es lässt viel natürliches Licht hinein, was einem ein Gefühl von Freiheit und Offenheit vermittelt.
Leistung und Reichweite
Angetrieben wird der Toyota bZ4X von einer leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie mit 71,4 kWh Kapazität. Damit bietet er eine beeindruckende Reichweite von über 500 Kilometern nach WLTP-Standard (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Muss das Fahrzeug geladen werden, ist es mit einem 150-kW-Schnellladesystem in rund 30 Minuten wieder auf 80 Prozent, Bild 3.
Die Batterie des bZ4X ist übrigens im Unterboden integriert. Das sorgt nicht nur für einen niedrigen Schwerpunkt, sondern auch für eine optimale Gewichtsverteilung, was wiederum zu einem agilen und stabilen Fahrverhalten führt.
Beim Antrieb bietet Toyota zwei Varianten an: einen Front- und einen Allradantrieb. Letzterer wurde in Zusammenarbeit mit Subaru von Grund auf neu entwickelt. Dazu gehört ein sogenannter X-MODUS, der die unterschiedlichsten Fahrbedingungen meistert und so Sicherheit und Kontrolle bietet, selbst bei widrigsten Strassenverhältnissen.
Komfort und Sicherheit
Toyota hat den bZ4X mit einer Vielzahl innovativer Technologien ausgestattet. Eine davon ist das optionale Solarpaneldach, um die Batterie während der Fahrt oder im Stand aufzuladen. So kann im Laufe eines Jahres genug Energie für bis zu 1800 zusätzliche Kilometer gewonnen werden.
Auch im Innenraum gibt es modernste Technik. Dort sorgt eine hocheffiziente Wärmepumpe selbst bei extremen Aussentemperaturen für ein optimales Klimamanagement. Die Reichweite wird dabei kaum merklich beeinflusst.
Für die Sicherheit hat der bZ4X ein Sicherheitspaket namens «Toyota T-Mate» an Bord. Dieses umfasst modernste Assistenzsysteme, die Sie jederzeit unterstützen. Dazu gehören unter anderem das Pre-Collision-System mit Fussgänger- und Radfahrererkennung, der adaptive Tempomat, der Spurhalteassistent und der Ausstiegsassistent.
Nachhaltigkeit
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Batterietechnologien hat Toyota beim bZ4X besonderen Wert auf Qualität und Langlebigkeit gelegt. Der Hersteller ist dabei von der Qualität des Akkus so überzeugt, dass das Unternehmen eine Original-Herstellergarantie von acht Jahren oder 160 000 Kilometern gewährt.
Toyota garantiert, dass die Kapazität der Batterie nach dieser Zeit oder der erreichten Strecke noch bei mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität liegt. Mit einer jährlichen Elektrofahrzeug-Zustandskontrolle lässt sich diese Garantie sogar auf zehn Jahre erweitern.
Immer vernetzt
In einer vernetzten Welt bietet der Toyota bZ4X modernste Konnektivitätlösungen, die Ihren digitalen Alltag sinnvoll ergänzen. Die «MyToyota»-App ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, jederzeit mit Ihrem Fahrzeug in Verbindung zu bleiben. Sie können Routen planen, den Ladestatus überprüfen, die Klimaanlage aus der Ferne steuern oder Ihr Fahrzeug ver- und entriegeln – alles bequem über Ihr Smartphone.
Zudem ist das Fahrzeug mit einem fortschrittlichen Multimediasystem ausgestattet, das Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, sodass Sie Ihre Lieblings-Apps nahtlos nutzen können, Bild 4.
Preise und Verfügbarkeit
In der Schweiz ist der Toyota bZ4X bereits ab einem Preis von 41 900 Franken (inkl. MwSt.) erhältlich. Damit bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und macht den Einstieg in die Elektromobilität so attraktiv wie nie zuvor.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Toyota.
Kommentare