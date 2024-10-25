Der Toyota bZ4X revolutioniert das elektrische Fahrerlebnis

Die Batterie des bZ4X ist übrigens im Unterboden integriert. Das sorgt nicht nur für einen niedrigen Schwerpunkt, sondern auch für eine optimale Gewichtsverteilung, was wiederum zu einem agilen und stabilen Fahrverhalten führt.

Beim Antrieb bietet Toyota zwei Varianten an: einen Front- und einen Allradantrieb. Letzterer wurde in Zusammenarbeit mit Subaru von Grund auf neu entwickelt. Dazu gehört ein sogenannter X-MODUS, der die unterschiedlichsten Fahrbedingungen meistert und so Sicherheit und Kontrolle bietet, selbst bei widrigsten Strassenverhältnissen.

Komfort und Sicherheit

Toyota hat den bZ4X mit einer Vielzahl innovativer Technologien ausgestattet. Eine davon ist das optionale Solarpaneldach, um die Batterie während der Fahrt oder im Stand aufzuladen. So kann im Laufe eines Jahres genug Energie für bis zu 1800 zusätzliche Kilometer gewonnen werden.

Auch im Innenraum gibt es modernste Technik. Dort sorgt eine hocheffiziente Wärmepumpe selbst bei extremen Aussentemperaturen für ein optimales Klimamanagement. Die Reichweite wird dabei kaum merklich beeinflusst.

Für die Sicherheit hat der bZ4X ein Sicherheitspaket namens «Toyota T-Mate» an Bord. Dieses umfasst modernste Assistenzsysteme, die Sie jederzeit unterstützen. Dazu gehören unter anderem das Pre-Collision-System mit Fussgänger- und Radfahrererkennung, der adaptive Tempomat, der Spurhalteassistent und der Ausstiegsassistent.

Nachhaltigkeit

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Batterietechnologien hat Toyota beim bZ4X besonderen Wert auf Qualität und Langlebigkeit gelegt. Der Hersteller ist dabei von der Qualität des Akkus so überzeugt, dass das Unternehmen eine Original-Herstellergarantie von acht Jahren oder 160 000 Kilometern gewährt.

Toyota garantiert, dass die Kapazität der Batterie nach dieser Zeit oder der erreichten Strecke noch bei mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität liegt. Mit einer jährlichen Elektrofahrzeug-Zustandskontrolle lässt sich diese Garantie sogar auf zehn Jahre erweitern.

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