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Patrick Hediger
21. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Sunrise

«TV Shop» auf Sunrise TV Box erneuert und Disney+ als App dabei

Der «TV Shop» auf der Sunrise TV Box wurde erneuert und findet sich nun im Hauptmenü. TV-Apps sowie Senderpakete sind in wenigen Schritten abonnier- und kündbar.
© (Quelle: Sunrise)

Mit dem neuen TV-Shop und einer erneuerten Benutzerführung will es Sunrise TV den Kunden und Kundinnen noch einfacher machen, vom breiten Angebot für jedes Budget zu profitieren und Abos flexibel den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Mit dem TV-Shop sind die Angebote zentral an einem Ort auf der Sunrise TV Box auffindbar. Dank einer Übersicht zu den Abos, Laufzeiten und Kosten behalten die Kundinnen und Kunden jederzeit die Kontrolle. Ausserdem erfolgt die Verrechnung überschaubar über die monatliche Sunrise Rechnung.

Der Shop bündelt die beliebten Angebote von Netflix, Sky oder oneplus ebenso wie populäre Senderpakete von MySports oder Premium Plus. Ganz neu ist die App von Disney+ mit Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie unter der Marke Star einer Vielzahl an General Entertainment Inhalten auf Sunrise TV verfügbar, was das Unterhaltungsangebot von Sunrise TV um neue Inhalte erweitert.

Die ausgewählten Streaming-Abos und alle Senderpakete können ausserdem ab sofort in My Sunrise, der Self-Care-Platform von Sunrise, in den Sunrise Shops und über die Verkaufs-Hotline gebucht werden.

Disney+ als App

Ergänzend zu über 280 TV-Sendern des Grundangebotes, ist auf der Sunrise TV Box ganz neu Disney+ als App ab sofort verfügbar. Darüber hinaus bietet das Angebot bereits die TV-Streaming-Apps von Netflix, Sky, Apple TV+, Dazn oder oneplus sowie über 20 Senderpakete wie MySports, Premium Plus oder Canal+.

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