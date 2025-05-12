TWINT bietet Zugang zu exklusiven Konzert-Vorverkäufen

Ab sofort erhalten TWINT-Nutzer in der Schweiz exklusiven Vorabzugang zu Konzerttickets für ausgewählte Veranstaltungen von Live Nation Schweiz. Über twintpriotickets.ch kann ein dediziertes Kontingent an Tickets bis zu 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart exklusiv mit TWINT erworben werden. Die Tickets werden direkt über Ticketmaster verkauft, die Bezahlung über TWINT ist einfach, schnell und sicher.