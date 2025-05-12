12. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.
Priority Tickets
TWINT bietet Zugang zu exklusiven Konzert-Vorverkäufen
Die Schweizer Bezahl-App TWINT startet gemeinsam mit Ticketmaster und Live Nation ein exklusives Vorverkaufs-Angebot für Konzerte in der Schweiz.
Ab sofort erhalten TWINT-Nutzer in der Schweiz exklusiven Vorabzugang zu Konzerttickets für ausgewählte Veranstaltungen von Live Nation Schweiz. Über twintpriotickets.ch kann ein dediziertes Kontingent an Tickets bis zu 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart exklusiv mit TWINT erworben werden. Die Tickets werden direkt über Ticketmaster verkauft, die Bezahlung über TWINT ist einfach, schnell und sicher.
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