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Patrick Hediger
13. Mär 2025
Lesedauer 3 Min.

Leistungssteigerung für Entwickler

TypeScript zehnmal schneller

Microsoft enthüllt eine native Version des TypeScript-Compilers, der bis zu zehnmal schneller kompiliert und damit auch das Bearbeiten des Quellcodes beschleunigt.
© (Quelle: dotnetpro)

TypeScript hat sich als Programmiersprache in der Softwareentwicklung etabliert. Die Geschwindigkeit liess aber gerade bei grossen Projekten zu wünschen übrig. Laut Turbo-Pascal-, C#- und TypeScript-Entwickler Anders Hejlsberg war es das Ziel des nativen Compilers, die Benutzererfahrung durch den schnelleren Compiler zu verbessern.

In grossen Codebasen stellt sich oft das Problem, dass die Wartezeit zwischen dem Öffnen des Editors und dem ersten Befehl erheblich an Produktivität kostet. Hier setzt die neue native Implementierung an, die nicht nur die Startzeiten des Editors drastisch reduzieren, sondern auch die Build-Zeiten um das Zehnfache verringern soll. Die Pilotprojekte haben gezeigt, dass bekannte Codebasen wie Visual Studio Code und TypeORM bis zu zehnmal schneller übersetzt werden. So wurde die Laufzeit des TypeScript-Compilers für VS Code von 77,8 Sekunden auf 7,5 Sekunden reduziert – eine beeindruckende Verbesserung von 10,4x.

Diese Fortschritte basieren auf einer komplett neuen Architektur, die speziell dafür entwickelt wurde, mit der Komplexität von modernen Codebasen umzugehen. Ein besonders hervorzuhebendes Beispiel ist, dass die native Implementierung nicht nur signifikant weniger Arbeitsspeicher benötigt, sondern auch die Reaktionsfähigkeit aller Language Services erheblich steigert. Die Möglichkeit, Variablen schnell umzubenennen oder alle Referenzen einer Funktion blitzschnell zu finden, wird für Entwickler deutlich verbessert. Ausserdem ermöglichen neue AI-gestützte Features eine tiefere Analyse des Codes, die zuvor aufgrund unzureichender Performance kaum realisierbar war.

Die Umstellung auf das Language Server Protocol (LSP) ist ein weiterer Schritt, um die TypeScript-Implementierung anderen Programmiersprachen anzunähern. Dies erlaubt eine bessere Integration mit modernen Entwicklungswerkzeugen und sorgt für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Programmiersprachen.

Mit der geplanten Veröffentlichung von TypeScript 7.0 am Ende des Jahres 2025 soll die vollständige Funktionalität der neuen Implementierung zur Verfügung stehen. Microsoft verpflichtet sich, die laufende Entwicklung ständig zu aktualisieren und die Community in Form von regelmässigen Fortschrittsberichten und Q&A-Sitzungen einzubeziehen.

TypeScript zehnmal schneller dank nativem Compiler

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