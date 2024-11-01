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Patrick Hediger
1. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

WhatsApp

Mehr Übersichtlichkeit bei WhatsApp dank Listen

WhatsApp führt mit Listen eine neue Funktion ein, die für mehr Überblick sorgen soll. Chats können ab sofort in personalisierten Listen sortiert werden, zum Beispiel in einer Liste für Familie oder Kollegen.

Listen bei WhatsApp

© (Quelle: Whatsapp)

Mit Listen können Chats jetzt nach personalisierten Kategorien nach Wahl gefiltert werden. Ob eine Liste für die Familie, die Arbeit oder die Nachbarschaft: Mit Listen behält man die wichtigsten Unterhaltungen im Blick, wann immer man sie braucht.

So funktioniert es:

  • Du kannst deine Listen einfach erstellen und bearbeiten. Zum Erstellen tippst du auf das +-Symbol in der Filterleiste oben in deinem Chats-Tab, zum Bearbeiten hältst du eine Liste lange gedrückt.
  • Ähnlich wie bei „Favoriten“ kannst du sowohl Gruppen- als auch Einzelchats zu einer Liste hinzufügen. Jede von dir erstellte Liste ist in der Filterleiste zu sehen.

Die Funktion Listen wird ab sofort für Benutzer eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein.

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