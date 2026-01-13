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Boris Boden
13. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Markenstrategie

Umbau von Saturn zu Media Markt geht weiter

Immer mehr Saturn-Märkte werden in Media Markt umfirmieren. Doch ein Ende für die Marke will der Mutterkonzern Ceconomy nicht bestätigen.
© (Quelle: MediaMarktSaturn)

Eine der wichtigsten Fragen nach der Ankündigung der Übernehme des Ceconomy-Konzerns durch den chinesischen Online-Händler JD.com war die nach der Zukunft der Zweimarkenstrategie bei den Elektronikmärkten. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa wird der Umbau von Saturn-Standorten zu Media Märkten nun weiter beschleunigt.

Eine Sprecherin des Unternehmens betonte gegenüber dpa aber, dass man weiter an der Zweimarkenstrategie festhalten wolle. Es gebe Kunden, "die Media Markt lieben, und Kunden, die Saturn lieben". Ob eine Saturn-Filiale als Media Markt weiterbetrieben wird, hänge der Sprecherin zufolge von umfassenden Umfeld- und Marktanalysen ab. Je nach lokalen Gegebenheiten werde entschieden, welche Marke das beste Kundenerlebnis biete.

In wenigen Jahren ist die Zahl der Saturn-Standorte von über 150 auf 53 geschrumpft, während die Anzahl der Media-Markt-Filialen auf 351 gestiegen ist. Als nächster Markt wird Mitte Januar der Saturn in Frankfurt MyZeil unbenannt. Die Standorte Augsburg City-Galerie, Chemnitz Röhrsdorf, Hattingen und Ludwigshafen Rhein-Galerie sollen 2026 ganz geschlossen werden. Im Ausland gibt es die Marke Saturn bereits seit einigen Jahren nicht mehr.

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