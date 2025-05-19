Universal Music Group und Apple Music bringen Sound Therapy

Sound Therapy gibt es exklusiv nur bei Apple Music. Es verbindet Songs, welche die Abonnenten schon kennen und lieben, mit speziellen Schallwellen, die darauf abzielen, die täglichen Abläufe der Nutzer zu verbessern, gleichzeitig aber auch die ursprüngliche Vision der Künstler zu bewahren. Auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung und der eigenen Audiotechnologien von UMG nutzt Sound Therapy die Kraft von Schallwellen, Psychoakustik und Erkenntnissen aus der Kognitionswissenschaft, um den Nutzern Entspannung und eine verbesserte Konzentration zu ermöglichen.

Die Sammlung wurde von einem Team von Produzenten, Wissenschaftlern und Tontechnikern bei Sollos zusammengestellt, ein Unternehmen für Wellness durch Musik, das am UMG Standort in London ins Leben gerufen wurde. Sound Therapy umfasst erweiterte, instrumentelle und neu interpretierte Versionen beliebter Titel von renommierten Künstlern wie Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves, Ludovico Einaudi, AURORA, Jhené Aiko, Chelsea Cutler und Jeremy Zucker und bietet laut Apple ein unvergleichliches Hörerlebnis.

Bei Sound Therapy gibt es drei Kategorien: Focus, Relax und Sleep. Die Songs wurden mit akustischen Impulsen oder farbigem Rauschen versehen, um bestimmte Reaktionen des Gehirns zu stimulieren. Gamma-Wellen und weisses Rauschen – eine rauschende Kombination aller Tonfrequenzen – können die Konzentration fördern, Theta-Wellen zur Entspannung beitragen und Delta-Wellen und rosa Rauschen – eine tiefere, sanftere Variante, ähnlich wie Regen oder Wind – einen besseren Schlaf ermöglichen. Eine verträumte Version von „Double Rainbow“ von Katy Perry kann beim Einschlafen helfen, während ein Titel von den Imagine Dragons mehr Schwung zum Erledigen einer To-Do-Liste geben kann. Weitere Infos zu Sound Therapy gibt es von Zane Lowe von Apple Music.

Zu den drei Kategorien Focus, Relax und Sleep

Konzentriert bleiben

Die Kategorie Focus will für verbesserte kognitive Leistung und Konzentration sorgen und setzt auf die Kraft von akustischen Gamma-Impulsen, um die Hörer:innen dahin zu bringen, dass sie sich optimal konzentrieren können. Weisses Rauschen überdeckt störende Geräusche, um eine Ablenkung der Hörer zu vermeiden.

https://music.apple.com/us/playlist/sound-therapy-focus/pl.6654fe3086ea43498ff05ed652d6367e

Zeit zum Entspannen

Songs in der Kategorie Relax fördern das Loslassen durch eine Anreicherung mit akustischen Theta-Impulsen für maximale Entspannung.

https://music.apple.com/us/playlist/sound-therapy-relax/pl.aa243b2eecf54b578949b64bf5923e7c

Gemacht fürs Schlafen

Die Kategorie Sleep will durch eine Anreicherung mit akustischen Delta-Impulsen beziehungsweise rosa Rauschen einen tieferen Schlaf ermöglichen. Der Effekt ist ähnlich wie bei weissem Rauschen, setzt aber auf natürliche Geräusche wie Regen und Meereswellen.

https://music.apple.com/us/playlist/sound-therapy-sleep/pl.44a3d784112843c0b58b0db613eaebf4