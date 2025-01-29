Wann wird die Unterstützung für das .NET Framework eingestellt?

Haben Sie sich schon mal gefragt, wann das gute alte .NET Framework ausgemustert wird? Steven Giesel versucht, darauf eine Antwort zu geben. Er muss aber zugeben, dass er das nicht weiss. Aber er stellt eine Vermutung an - und begründet diese!

Wer die offizielle Microsoft-Seite besucht, findet einen Überblick über die unterstützten Versionen. Das Interessante ist, dass alles jenseits von .NET Framework 4.7 noch Unterstützung erhält. Und sogar .NET FX 4.6.2 wird noch bis 12. Januar 2027 supportet. Diese Versionen seien praktisch austauschbar, sodass das Upgrade von .NET FX 4.6.2 auf 4.8.1 in der Regel nur geringe Auswirkungen und Risiken birgt.

Einer der Hauptgründe für die Langlebigkeit des Frameworks ist, dass es direkt mit Windows selbst gebundelt ist. Eine frische Installation von Windows Server 2022 bringt .NET 4.8.1 mit sich. Das EOL-Datum (End of Life) für Windows Server 2022 ist im Oktober 2031! Zudem wird auch die neueste Version Windows Server 2025 das Framework mitliefern, dessen Unterstützung drei Jahre später endet – also 2034. Aus diesen Gründen ist es sehr wahrscheinlich, dass das .NET Framework 4.8.x bis dieses Datum existieren wird, mit möglichen neuen Patch-Versionen, die bei sicherheitsrelevanten Problemen veröffentlich werden könnten.

Obwohl für neue Entwicklungen empfohlen wird, .NET 8 und spätere Versionen zu verwenden, scheint es somit sehr unwahrscheinlich, dass das .NET FX bald nicht mehr funktionieren wird.

Steven Giesels Einschätzung zur Unterstützung des .NET Framework